Infinix Note 12 ve Infinix Hot 12 Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Infinix, bugün Infinix Note 12 ve Hot 12‘yi piyasaya sürdü. Hot 12 serisi, daha önce piyasaya çıkan Infinix Hot 12i’yi de içeriyor. İki akıllı telefon Infinix Smart 6 HD desteğiyle birlikte geliyor.

Infinix Note 12

Infinix Note 12, su damlası çentikli tasarıma sahip 6.7 inç AMOLED ekrana sahip ve bir MediaTek Helio G88 işlemci desteğiyle geliyor. Bu arada işlemci, daha büyük bir 6GB RAM seçeneği ile 4GB RAM seçeneğine sahip. Her iki seçenekte de yerleşik 128 GB dahili depolama var. Depolama, microSD kart desteğine de sahip.

Kamera açısından Note 12, 2 megapiksel makro lens ile gelen 50 megapiksel ana kamera ve üçlü kamera düzenlemesinde bir QVGA yardımcı modülü beraberinde getiriyor. Ön tarafta, su damlası çentiğine sahiğ 16 megapiksellik bir selfie kamera var.

Telefonda 33W hızlı şarj desteğine sahip devasa 5.000 mAh pil var. Ayrıca arayüz için Infinix Note 12, Android 11 tabanlı özel XOS 10.6 desteği vaat ediyor.

Infinix Hot 12

Öte yandan Infinix Hot 12, HD+ çözünürlüğe sahip biraz daha geniş 6.82 inç IPS LCD ekrana sahip. Ekran ayrıca 90Hz yenileme hızını destekliyor ve delikli bir tasarımla geliyor.

Hot 12, genişletilebilir bir 128 GB depolama alanı varken; 6 GB RAM ile eşleşmiş MediaTek Helio G85 işlemciyle çalışıyor. Fotoğraf için, birinci sınıf orta menzilli, 2 megapiksel yardımcı modül ve bir AI lens ile birlikte 13 megapiksel ana kameradan oluşan üçlü bir kamera kurulumuna sahip.

Cihaz, gücünü Note 12 gibi 5.000 mAh pilden alıyor ancak; 18W hızlı şarj desteği ile geliyor. Hot 12, çok gelişmiş bir Android 12 tabanlı XOS 10.6 işletim sistemiyle çalışıyor. Şirket telefonların fiyatını henüz açıklamadı. Açıklandığında burada paylaşacağız.