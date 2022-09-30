Infinix Note 12i 2022, 50MP kamera ve 6.7″ AMOLED ekranla tanıtıldı

Infinix, Note 12i‘yi Mayıs ayında Helio G85 yonga seti ve 90Hz yenileme hızına sahip LCD ile piyasaya sürdü. Infinix bugün farklı ekran, tasarım ve hafıza seçenekleriyle gelen Note 12i 2022‘yi tanıttı.

Note 12i 6.82″ HD+ 90Hz LCD üzerine inşa edilmişken Note 12i 2022, FullHD+ çözünürlüklü 6.7″ AMOLED ekrana sahiptir. Infinix, Note 12i 2022’nin ekranının yenileme hızından bahsetmiyor, bu yüzden 60Hz bir panel olduğunu varsaymak zorundayız.

Bellek yapılandırmasından bahsedecek olursak, Note 12i 4GB RAM ve 128GB depolama ile gelirken Note 12i 2022’nin iki seçeneği var – 4GB/64GB ve 6GB/128GB. Her iki akıllı telefon da depolama ve sanal RAM genişletmeyi destekliyor.

7,8 mm’lik Infinix Note 12i 2022, Note 12i’den 0,5 mm daha incedir. Ayrıca Note 12i’den daha hafiftir (188g ve 198g). Ayrıca kamera adasının tasarımı da farklı. Arkada Note 12i gibi dört yerine beş daire var – biri flaş için, üçü kameralar için. Beşincisi sadece simetri içindir.

Ancak Note 12i 2022’nin kamera kurulumu Note 12i ile aynıdır – 2MP derinlik ve QVGA birimleriyle birleştirilmiş 50MP ana kamera göreceksiniz ve selfie kamerası 8MP çözünürlüğündedir.

Infinix Note 12i 2022’nin öne çıkan özellikleri arasında Helio G85 yonga seti, Android 12 tabanlı XOS 10.6 ve 33W şarjlı 5.000 mAh pil yer alıyor. Akıllı telefon ayrıca yana monte edilmiş bir parmak izi tarayıcıya, 6 katmanlı 3D grafen soğutma sistemine ve DTS sesli çift hoparlöre sahiptir. Ayrıca bir 3,5 mm kulaklık jakı ve bir USB-C bağlantı noktası alırsınız.

Infinix Note 12i 2022’nin 6GB/128GB modelinin fiyatı yaklaşık 150$ olacak. 4GB/64GB sürümünün fiyatı ve akıllı telefonun diğer pazarlardaki bulunabilirliği bilinmiyor.