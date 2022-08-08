Infinix Smart 6 HD Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Infinix Smart 6 HD bugün piyasaya çıktı. Bütçe dostu telefon iyi teknik özelliklerle birlikte geliyor ve Android Go işletim sistemi desteği taşıyor. İlk kez akıllı telefon kullananlar veya kısıtlı bir bütçeye sahip olanlar için ideal ve yaklaşık 90 dolarlık bir fiyata sahip. Infinix Smart 6 HD‘nin tüm özelliklerini sizler için derledik.

Infinix Smart 6 HD

Infinix Smart 6 HD, HD+ çözünürlüğe ve su damlası çentiğine sahip 6,6 inç ekrana sahip. 500 nit parlaklık ve yüzde 89 ekran gövde oranı vaat ediyor. Cihazda parmak izi tarayıcı bulunmuyor ve kare bir arka kamera modülü var. Akıllı telefon, LED flaşla eşleştirilmiş 8 MP arka kamera ve 5 MP selfie kamerasına sahip.

Infinix Smart 6 HD, MediaTek Helio A22 işlemci ile geliyor. Yerleşik 2GB RAM ve 2GB genişletilebilir RAM özelliğine sahip. Bir microSD kart yuvası ile 512 GB’a kadar genişletilebilen 32 GB dahili depolama var.

Yazılım açısından akıllı telefon, Android 11 Go sürümüyle çalışıyor. Infinix Smart 6 HD, gücünü 10W şarj desteğine sahip 5.000 mAh pil ünitesinden güç alıyor. Infinix Smart 6 HD’deki bağlantı seçenekleri arasında çift SIM, çift 4G VoLTE, WiFi, Bluetooth ve bir mikro USB bağlantı noktası var.