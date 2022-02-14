Infinix ZERO 5G Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Infinix ZERO 5G bugün nihayet piyasaya çıktı. Cihaz, Infinix’in ilk 5G akıllı telefonu olarak karşımıza çıkıyor. Geçen hafta Nijerya’da küresel çıkışını yapan telefona gelin birlikte göz atalım.

Infinix ZERO 5G’nin tasarımı Oppo Find X3 serisinden ilham alıyor. Telefon, 168,73 x 76,53 x 8,7 mm boyutlarında ve 199 gram ağırlığında. Cosmic Black, Horizon Blue ve Skylight Orange olmak üzere üç renkte geliyor.

Akıllı telefon, 2460 x 1080 piksel (FHD+); 120Hz yenileme hızına ve 20.5:9 en boy oranına sahip 6.78 inç IPS LTPS LCD panel ile geliyor. Ortalanmış delikli ekran, 240 Hz’ye kadar dokunmatik örnekleme hızını ve 500 nit parlaklığı destekliyor.

Ayrıca 8GB LPDDR5 RAM ve 128GB UFS 3.1 depolama ile eşleşmiş; bir MediaTek Dimensity 900 işlemciye sahip olduğunu da belirtelim. Gerekirse, hem RAM hem de depolama; sırasıyla bir sanal RAM özelliği (5 GB’a kadar) ve özel bir MicroSD kart yuvası aracılığıyla genişliyor.

Ayrıca cihazın arka tarafında üçlü kamera kurulumu yer alıyor. Sistem, 48MP ana kamera, 13MP telefoto birimi ve 2MP derinlik sensörü içeriyor. Ön tarafta, selfie’ler ve görüntülü aramalar için 16 MP’lik bir kamera yer alıyor.

Telefonun bağlantı seçenekleri arasında çift SIM, 5G (13 5G bant); WiFi 6, Bluetooth, GNSS, 3.5mm kulaklık girişi ve USB Type-C girişi bulunuyor. Ayrıca yana monte parmak izi sensörü, ivmeölçer, ortam ışığı sensörü, jiroskop; yakınlık sensörü ve pusula gibi tüm sensörlere sahip.

Bu arada telefon, Android 11 tabanlı XOS 10 işletim sistemini çalıştırıyor ve gücünü; 33W hızlı şarj desteğine sahip 5.000 mAh pilden alıyor. Telefonun fiyatı yaklaşık 264 dolar civarında.