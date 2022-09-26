Infinix Zero Ultra, 200 MP kamera, 180W hızlı şarj ile karşımıza çıkıyor

Infinix, bu yılın başlarında 180W Thunder Charge‘ı duyurdu ve bugün, onu destekleyen ilk telefonun onaylanması için bir teaser geldi.

Şirketin resmi AliExpress mağazasında bir video belirdi ve Infinix Zero Ultra’nın yolda olduğunu ortaya koyuyor. Muazzam hızlı şarjın yanı sıra, OIS özellikli 200MP ana kameraya ve 2.5D kavisli kenarlara sahip 120Hz OLED ekrana sahip olacak.

Teaser ayrıca bazı soruları gündeme getiren bir Dimensity 920 yonga setini de onaylıyor. Teoride, Mediatek yonga setinde 20MP + 20MP çift kameraları veya 108MP tek kameraları destekleyen bir ISP bulunur, yani 200MP sensörün kullanılması için özel bir ISP’ye ihtiyacı olacaktır.

Infinix Zero Ultra, 8GB RAM ve 256 GB depolama ile gelecek ve teaser, arkada üçlü kamera kurulumunu ve bir delik içinde tek bir selfie kamerasını açıkça ortaya koyuyor.

Liste ayrıca ekranın Full HD+ çözünürlüğe sahip 6.8 inç boyutunda olduğunu ve telefonun bir USB-C bağlantı noktasına ve 2 SIM kart için odaya sahip olduğunu söylüyor. Pil kapasitesi büyük olasılıkla 4.500 mAh, çünkü Haziran ayındaki prototipin kapasitesi buydu.