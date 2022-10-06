Infinix Zero Ultra ve Zero 20 tanıtıldı

Infinix’in ilk 200 MP kameralı telefonu artık bir gerçek – Zero Ultra, Motorola Edge 30 Ultra ve Xiaomi 12T Pro‘da görülen 1/1.22” Samsung HP1 sensörünü birkaç etkileyici özelliğin yanında getiriyor. Ayrıca, 12 dakikada %0-100 arasında tam şarj yapması gereken 180W Thunder Charge ve MediaTek‘in Dimensity 920 yonga setine sahip oluyorsunuz. Inifinix ayrıca, sektörde bir ilk olan OIS özellikli 60MP selfie kamerasına sahip Note 20‘yi resmi olarak tanıttı.

Infinix Sıfır Ultra

Infinix Zero Ultra, FHD+ çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve 900 nit parlaklık ile 6.8 inç AMOLED kavisli ekran getiriyor. Telefon, 8GB RAM ve 256GB depolamanın yanı sıra MediaTek’in Dimensity 920 yonga seti ile donatılmıştır.

Arkadaki 200 MP ana kamera, OIS ve PDAF özelliklerine sahip ve 30 fps’de 4K’ya kadar video kaydedebiliyor. Ayrıca 13 MP ultra geniş açılı kamera ve arka tarafta 2 MP derinlik sensörüne sahipken, ön kısımda bir delik içinde 32 MP selfie kamerası bulunuyor.

Cihaz, Android 12‘yi Infinix XOS 12 ile çalıştırıyor ve çift hücreli yapıya sahip 4.500 mAh pil getiriyor. 180W Thunder Charge sistemi, optimum şarj sağlamak ve aşırı ısınmayı önlemek için 111 yazılım ve donanım güvenlik mekanizması getiriyor.

Şarj cihazı, boyutu azaltmaya yardımcı olurken aynı zamanda yüksek bir dönüşüm sağlayan GaN teknolojisini kullanır.

Infinix Zero Ultra, Coslight Silver ve Genesis Noir renklerinde gelir ve perakende satış fiyatı 520 $ olarak belirlenmiştir.

Infinix Sıfır 20

Infinix Zero 20, piyasada türünün ilk örneği olan OIS ve otomatik odaklamalı, dikkate değer bir 60MP selfie kamera getiriyor. Cihaz, hedeflenen ve vlogger’lar ve kameramanlar içindir ve ön kamerasından 30 fps’de 1440p’ye kadar video kaydedebilir.

FHD+ çözünürlüğe ve önceden 90 Hz yenileme hızına sahip 6,7 inç AMOLED ekranı var. Arkada 108MP Samsung ISOCELL HM2 ana sensörün yanı sıra 13MP ultra geniş modül ve 2MP derinlik için yardımcı lens bulunuyor. Yazılım tarafı yine üstte XOS 12 ile Android 12 tarafından kapsanıyor. Pil 4.500 mAh‘de geliyor ve 45W hızlı şarjı destekliyor.

Infinix Zero 20 şimdi tek bir 8/256GB konfigürasyonda Altın ve Gri renklerinde satışta. Fiyatlandırma 460 € olarak belirlenmiştir.