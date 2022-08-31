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Instagram Açık Hesabın Hikayesine Bakma

Instagram'da açık bir hikayaye gizliden bakmak istiyorsanız, bu adımları takip edin...

Ayşen Sıla

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Okuma Süresi: 1 dk.
İnstagram Story Arka Plan

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Instagram gizlice hikâye bakma, özellikle hesap gizliliğini herkese açık olarak belirleyen hesapların paylaşmış oldukları hikâyeleri, hesap sahibinin bilgisi olmadan görüntülemek için tercih edilen bir işlemdir. İşlemin gerçekleştirilmesi durumunda hesap sahibinin görüntüleyenler listesinde adınızı görmesi mümkün olmayacaktır.

Bazı kullanıcılar için hesabın herkese açık biçimde durması herhangi bir sorun teşkil etmemektedir. Bazı kullanıcılar için ise bu durum bir taktik olarak kullanılmaktadır. Hesabını görüntüleyen ve kendisini merak eden kişileri tespit edebilmek adına gizlilik tercihini herkese açık olarak belirlemektedir.

Açık bir hesabın hikayelerine gizli olarak bakmak için:

Instagram hikaye sozleri

1 – İnternet tarayıcınızı kullanarak insta-stories.ru internet sitesine ulaşınız.
2 – Görüntülenen ana sayfada “Username” isimli kutucuğa hikâyelerini izleyeceğiniz hesabın kullanıcı adını yazınız.
3 – Sonrasında “Enter” tuşuna veya sağ kısımdaki “>” butonuna tıklayınız.
4 – Sonrasında son 24 saat içerisinde paylaşılan hikâyeler tam boyutlu olarak ekrana gelecektir.
5 – Ekrana gelen hikâyelere tıklamanız durumunda sağ üst kısımda bulunan “Download” butonunu kullanarak cihazınıza indirmeniz mümkün olacaktır.

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