Instagram Adresi Nasıl Gösterilir?

Instagram’da bir işletme hesabı işletiyorsanız, potansiyel müşterilerinizin sizi daha sonra ziyaret etme isteklerine karşılık, işletmenizin nerede olduğunu kolayca belirleyebilmeleri için biyografinize bir adres eklemek önemli olabilir. Instagram adres ekleme ile işletmenizin konumunu Google Haritalar ve Apple Haritalar gibi üçüncü taraf uygulamalara ekleyerek mağazanızı ziyaret etmek isteyen müşterilerinizin adresinizi bulmalarını kolaylaştırabilirsiniz.

Instagram biyografisi, kendiniz ve markanız hakkında gerçek bir izlenim yaratan en değerli alandır. İşletmeniz hakkında önemli bilgilerin yer aldığı bu alana işletme adresinizi de ekleyerek fiziksel mağazanıza müşteri gelmesini sağlayabilirsiniz.

Instagram adres ekleme için takip edilmesi gereken adımlar şunlardır:

Android veya iPhone’unuzda Instagram uygulamasını açın. Ekranın altındaki menüyü kullanarak, profil simgesine dokunun. İşletme adresi ekleme için “Profili Düzenle”yi seçin. Genel İşletme Bilgileri”nin altında “İletişim Seçenekleri”ni seçin. Ardından, bir konum eklemek için “İş Adresi” metin kutusunu seçin. Sokak adresi, şehir/kasaba ve posta kodu için metin kutularını doldurun. Tüm konum bilgilerinizi girdikten sonra, doğru olduğundan emin olun ve ardından ekranın sağ üst köşesinden “Bitti”yi seçin. Bitirmek için sağ üstteki “Kaydet”i seçin.

Profili Düzenle menüsünden çıktıktan sonra, işletme profiliniz girdiğiniz konumu gösterecektir.

Bu konum, sizi takip etseler de etmeseler de profilinizi görüntüleyen herkes tarafından görülebilir.