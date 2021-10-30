Instagram Beğeni Gizleme Nasıl Yapılır?

Kullanıcı deneyimini daha keyifli hale getirmek için Instagram, içeriğindeki tüm gönderilerdeki beğeni ve görüntüleme sayılarını gizleme özelliğini kullanıma sundu. Bu şekilde kullanıcılar içeriğin popülaritesinden ziyade içeriğe odaklanabilirler.

İnstagram için bu yeni güncelleme instagram kullanıcılarına gönderilerindeki beğenileri ve görüntüleme sayılarını gizleme seçeneğini de sundu. Bir gönderiyi paylaşmadan önce beğeni ve görüntüleme sayısını gizleyebilirken, önceden paylaştığınız gönderiler için de instagram beğeni gizleme işlemini yapabilirsiniz.

Bir kişinin instagram beğeni sayısı gizleme işlemi yapmayı isteyebileceği birçok neden vardır. Gizlilik endişeleri, baskı, endişe veya sadece yeni bir şey denemek istemek. iPhone’larında Instagram’ın en son sürümüne sahip tüm kullanıcılar, profillerindeki belirli gönderiler için instagram beğenileri gizleme işlemini yapabilir. Ayrıca takipçilerinin gönderilerinden beğenileri kapatabilirler.

Kullanıcılar Instagram deneyimlerinden farklı şeyler isterler. Bazıları neyin trend olduğunu görmek için beğenileri takip etmeye ihtiyaç duyarken, diğerleri instagram beğeni gizleme işlemini yaparak çevrimiçi baskıyı yönetmek istiyor. İster endişeli hissediyor olun ister beğeniler yerine içeriğe odaklanmak istiyorsanız, bunları kendi veya takipçilerinizin gönderileri için kolayca kapatabilirsiniz.

Instagram’da beğenileri kapatma zamanının geldiğine neden karar verdiniz? Beğenme özelliğinin birinin ruh sağlığını olumsuz etkileyebileceğini düşünüyor musunuz? Bu yazımızda instagram beğeni gizleme, instagram beğeni sayısı gizleme ve instagram beğenileri gizleme gibi en çok merak edilen konuları açıklayacağız.

Instagram Beğeni Gizleme 2021

Belki de kaç beğeni aldığını görmeden Instagram’da bir gönderi paylaşmaya karar verdiniz. Aşağıdaki adımları izleyerek bunu yapabilirsiniz:

Normalde yaptığınız gibi bir gönderi ekleyin. Gönderiyi paylaşmak üzereyken, “Ekranı Paylaş” sayfasındaki “Gelişmiş Ayarlar”a gidin.

“Bu Gönderideki Beğenileri Gizle ve Sayıları Görüntüle” seçeneğini açın.

Bu ayarı, gönderinin üst kısmındaki üç noktalı menüden istediğiniz zaman değiştirebileceğinizi unutmayın.

Bir Gönderiyi Paylaştıktan Sonra Instagram Beğenilerini Gizle

Belki bir gönderi paylaştınız ve onun beğenilerini gizlemeyi unuttunuz ya da sadece önceki gönderileriniz için beğenileri kapatmak istiyorsunuz. Bu belirli gönderi seçeneklerini değiştirerek bu ayarı kolayca değiştirebilirsiniz:

Gönderiye gidin.

Gönderinin sağ üst köşesindeki üç noktalı menüye basın.

“Beğenme Sayısını Gizle” seçeneğine dokunun.

Şimdi bu gönderinin altında “[kullanıcı adı] ve diğerleri tarafından beğenildi” yazan bir mesaj göreceksiniz. Henüz toplu gizleme özelliği mevcut değildir, bu nedenle düzenlemek istediğiniz her gönderi için bu adımları uygulamanız gerekir.

Başkalarının Gönderilerindeki Beğenileri Kapatın

Takipçilerinizin gönderilerinden beğenileri kapatmak istiyor musunuz? Aşağıdaki adımları izleyerek bunu yapabilirsiniz:

Sağ alttaki “Profil” sekmenize dokunun ve menüye gidin.

“Ayarlar”a, ardından “Gizlilik”e, ardından “Gönderiler”e gidin.

“Gönderiler” sayfasındaki “Beğenme ve Sayıları Görüntüle”yi açın.

Instagram’da başkalarının gönderilerinden beğenileri başarıyla kapattınız. Önceki ayarlara geri dönmek için her zaman “Beğen ve Sayıları Gizle” düğmesini kapatabilirsiniz. Ayrıca, bunun hala belirli bir gönderiyi beğenen kişilerin listesini görmenize izin verdiğini unutmayın. Resmin altında “[kullanıcı adı] ve diğerleri tarafından beğenildi” mesajını gördüğünüzde, “diğerleri”ne dokunduğunuzda liste açılacaktır.