Instagram Beni Engelleyenler

Instagram üzerinden sizi engelleyenleri öğrenebilmek için izleyebileceğiniz birkaç yol var. Bu yollardan bazıları üçüncü parti uygulamalara güvenmeyi ve giriş bilgilerini teslim etmeyi gerektiriyor ama uygulama indirmeden de engellenip engellenmediğinizi kontrol edebilirsiniz.

Mobil Cihazlar Üzerinden Engellendiğini Kontrol Etme

Resmi Instagram uygulamasını açın.

Kullanıcı adınızı ve parolanızı kullanarak Instagram hesabınıza giriş yapın.

Sizi engellediğini düşündüğünüz kullanıcının ismini arama bölümüne yazarak bu kullanıcıyı aratın.

Eğer kullanıcının hesabı sorunsuz şekilde görünüyorsa ve birbirinizi hala takip ediyorsanız kişi sizi engellememiş demektir. Eğer kişinin hesabı sıkıntısız olarak gözüküyorsa fakat artık birbirinizi takip etmiyorsanız bu kişi sizi ‘soft block‘ işlemine maruz bırakmış demektir. ‘Soft block‘ ise bir kişinin engellenip tekrar engelinin kaldırılmasına verilen isimdir. Böylece kişiler birbirini takipten çıkmış olurlar.

Eğer arattığınız kullanıcının hesabı gözükmüyorsa kişi sizi engellemiş veya hesabını kapatmış demektir. Bu durumda sıradaki adımları takip ederek durumdan emin olabilirsiniz.

Bilgisayar Üzerinden Engellendiğini Kontrol Etme

Bilgisayarınızda Chrome, Firefox, Opera gibi klasik tarayıcılardan birini açın.

Tarayıcınız açıldığında CTRL + SHIFT + N tuşlarını kullanarak gizli bir sekme açın. Bu gizli sekmeyi açmamızın sebebi hesabımızdan çıkmış olmamız ve çerezleri silmemiz gerektiği içindir.

Gizli sekmenin adres çubuğuna ‘www.instagram.com/kullaniciadi’ şeklinde sizi engellediğinden şüphelendiğiniz kişinin kullanıcı adını girin.

Eğer kişinin hesabı erişilebilir durumdaysa sonuçlarınızı mobil cihazlar üzerinden aldığınız sonuçlarla karşılaştırabilirsiniz. Eğer kişinin hesabı bulunamıyorsa kişi hesabını geçici veya kalıcı olarak kapatmış olabilir. Kişi aynı zamanda kullanıcı adını da değiştirmiş olabilir.