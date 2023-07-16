Instagram Biyografi Yazı Fontu Değiştirme

Instagram’da biyografi yazı fontu değiştirmek, bu hizmeti hazır bir şablon şeklinde sunabilen web siteler tarafından mümkün. Cihazınızın varsayılan fontunu kullanan Instagram gibi sosyal paylaşım ağlarında bu tip siteler aracılığıyla eğlenceli yazı fontları kullanabilirsiniz.

“Şekilli yazılar” olarak da anılan estetik yazı fontları, yazı tipi oluşturucu araçları sayesinde basitçe ulaşılabilir. Bu araçlarda görebileceğiniz onlarca yazı stilleri, hoşunuza gidecek en doğru yazı tipi için de karar vermenizi sağlıyor. Örnek olarak font.bio üzerinden eğlenceli yazı stillerine göz atabiliriz.

Estetik bir fonta çevirmek istediğimiz metni, yazı tipi oluşturucu araçlar sayesinde kolayca dönüştürebiliyoruz. Örnek görseldeki gibi onlarca seçenek arasından en sevdiğimizi bulup, istersek alternatif de oluşturabiliyoruz.

Biyografi Yazı Fontu Nasıl Değiştirilir

Araçlar sayesinde oluşturduğumuz estetik yazıları Instagram hesabımıza eklemek için profilimizi düzenlememiz yeterli olacaktır. Adım adım izleyeceğimiz ipucumuzda herhangi bir uygulamadan yardım almadan basit bir şekilde biyografimizi değiştirebileceğiz.

Cihazınızdan font.bio yazısına tıklayarak ilgili yazı tipi oluşturucu aracı açın.

yazısına tıklayarak ilgili yazı tipi oluşturucu aracı açın. Üst kısımda yer alan “Type or paste text here..” butonuna dilediğiniz metni yazın.

Yazdıktan sonra alt kısımda oluşan estetik fontlardan en sevdiğinizi seçin ve kopyalayın.

Kopyalama ardından Instagram profilinizi açın ve “Profili Düzenle” butonuna tıklayın.

Açılan menüde görebileceğiniz “Biyografi” kısmına tıkladıktan sonra açıklama kısmına estetik fontunuzu yapıştırabilirsiniz.

İşlemleri tamamladıktan sonra kaydetmeyi unutmayın. Ardından daha eğlenceli bir hale gelmiş estetik yazı tipine sahip profilinize göz atabilirsiniz.