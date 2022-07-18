Instagram toplu fotoğraf silme işlemi, sürekli olarak resim, görsel ve video paylaşan ve eski içeriklerini temizlemek isteyen kullanıcılar için oldukça pratik bir yöntemdir. Instagram 2021 yılında mükemmel bir değişim ve gelişime imza atmıştı. Şimdi ise 2022 yılındayız ve her gün milyonlarca kullanıcı, milyonlarca içerik paylaşımı yapmaktadır. Özellikle her gün 3-5 adet resim paylaşan işletmeler, bunun sıkıntısını ilerleyen aşamalarda çekebilmektedir. Sadece fotoğraf değil, reelsleri ve videoları toplu silme işlemine de ihtiyaç duyulabilmektedir. Peki bu işlemler nasıl yapılır? Gelin şimdi bundan bahsedelim.

Instagram Çoklu Fotoğraf Silme Adımları

Instagram uygulamasını açın ve profil alanınıza gidin. Sağ üst köşedeki kategorilere yani 3 çizgiye tıklayın. Açılan pencereden hareketlerin seçeneğine girin, fotoğraflar ve videolar bölümüne gidin. Gönderi, video, reels seçeneklerinden çoklu temizlemek istediğiniz alana gidin. Sağ üst köşeden seç seçeneğini aktif edin ve toplu bir şekilde temizleyin.

Çoklu Fotoğraf Silme Ne İşe Yarar?

Instagram’da birçok içerik paylaşan bir hesap yönetiyorsanız eski içeriklerinizi silmek isteyebilirsiniz ve bunun için gönderileri tek tek silmek yerine toplu bir şekilde silmek zamandan tasarruf etmenizi ve işinizi daha kolay halletmenizi sağlar.