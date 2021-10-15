İnstagram Şifre Değiştirme Ve Yenileme (Adım Adım)

İnstagram şifre değiştirme işlemini nasıl yapacağınızı veya sıfırlayacağınızı bilmek, hesabınız için iyi güvenlik uygulamalarını takip etmenin önemli bir parçasıdır. Tüm şifrelerinizi arada bir yenilemek genellikle sizin için iyi olacaktır. Bu yazıda instagram şifresi nasıl değiştirilir, şifreyi unuttum instagram şeklinde şifre değiştirme, instagram şifre değiştirme nasıl yapılır gibi soru ve konularda sizlere bilgi vereceğiz. Bu sayede instagram şifre değiştir ile ilgili aradığınız bütün sorulara yanıt bulabileceksiniz.

Çoğu kişi şifresiyle ilgili bir problem yaşadığı zaman instagram şifre değiştir ya da şifremi unuttum instagram şeklinde arama yapar. Biz de aramış olduğunuz bu konular ile ilgili sizlere gerekli bilgileri vererek instagram şifre değiştirme, instagram şifresi nasıl değiştirilir, instagram şifre nasıl değiştirilir gibi soruların cevaplarını almanızı sağlayacağız. Ayrıca instagram şifremi değiştiremiyorum diyen okurlarımız için de gerekli bilgileri sağlayarak kolayca şifrenizi değiştirmenizi sağlayacağız.

Uygulamadan İnstagram Şifresi Değiştirme

Çoğu insan mobil cihazlardan mobil uygulama ile instagram kullanmaktadır. İşte instagramın mobil uygulamasından şifre değiştirme nasıl yapılır sorusunun cevabı;

1. Instagram uygulamasını açın ve profil bölümüne girin

Instagram uygulamasını Android veya iOS’ta başlatın ve ardından profilinize gitmeniz için kullandığınız ikona basarak profilinize gidin.

2. Doğru hesapta olduğunuzdan emin olun

Çoğu kişi için bu gereksiz bir adım olacaktır, ancak uygulamada birden fazla profiliniz varsa (diyelim ki iş ve kişisel hesaplarınız varsa) doğru profilde olduğunuzdan emin olun.

3. Sağ üstte bulunan 3 yatay çizgi şeklindeki menüyü açın

Seçenekler menüsüne ulaşabilmek için kullanıcı adınızın sağında bulunan üç yatay çizgiye dokunun.

4. Ayarlar kısmına tıklayın

Seçenekler listesinin en altındaki dişli simgesi şeklindeki “Ayarlar” kelimesini bulacaksınız.

5. Ayarlar içerisinde bulunan Güvenlik kategorisine tıklayın

Açılan alt menüde, aşağıda dördüncü öğe olan “Güvenlik” etiketli bir seçenek göreceksiniz.

6. Burada bulunan seçenekler arasından Şifre seçeneğini seçin

Listedeki ilk seçenek “Şifre” seçeneği olacaktır.

7. Açılan bölümde öncelikle eski şifrenizi daha sonra ise kullanmak istediğiniz yeni şifrenizi girin

Mevcut şifrenizi bir kez ve yeni şifrenizi iki kez yazmanız yeterlidir.

Sıralamayla yaptığınız bu işlemlerin ardından şifreniz değişecektir. Bu sayede yeni şifrenizi hemen kullanmaya başlayabilirsiniz.

Bilgisayardan İnstagram Şifresi Değiştirme

Bilgisayardan instagram şifresi değiştirmek, tıpkı mobil uygulamada olduğu gibi benzer ve oldukça kolay bir işlemdir. Size aşağıda vereceğimiz adımları sırasıyla takip ederek şifrenizi kolay bir şekilde değiştirebilirsiniz. İşte bilgisayar ile instagram şifresi değiştirme için uygulamanız gereken adımlar;

1. Tarayıcınızdan Instagram sitesine gidin

www.instagram.com adresine gidin.

2. Kullanıcı adı ve şifrenizi girerek hesabınıza erişim sağlayın

İnternet sitesindeki ana sayfadan kullanıcı adı ve şifreniz ile hesabınıza giriş yapın.

3. Ayarlar menüsüne tıklayın

Sağ üst köşede bulunan profil resminizin olduğu simgeye basın ve ardından “Ayarlar” seçeneğine tıklayın.

4. Şifre değiştir seçeneğine tıklayın

Sol taraftaki gezinme listesinden “Şifreyi Değiştir”e basın. Bu seçenek listedeki ikinci seçenek olarak karşınıza çıkmaktadır.

5. Açılacak olan bölümde öncelikle mevcut şifrenizi girin ve ardından yeni şifrenizi iki kez girerek doğrulayın

Gerçekten siz olduğunuzu doğrulamak için yeni parola seçiminizi (iki kez) ve eski parolanızı bir kez girin.

Bu adımlardan sonra şifreniz başarılı bir şekilde değiştirilmiş olacaktır ve yeni şifrenizi hemen kullanmaya başlayabileceksiniz.

İnstagram Şifresi Sıfırlama Nasıl Yapılır?

Çeşitli sebeplerden dolayı instagram hesabınıza erişim sağlayamıyor olabilirsiniz. Hesabınızın şifresini unutmuş olabilirsiniz, hesabınız başkası tarafından ele geçirilmiş olabilir ya da çeşitli bazı nedenler yüzünden hesabınıza erişim sağlayamıyor olabilirsiniz. Bu tarz durumlarda panik yapmadan doğru adımları izlerseniz hesabınızı güvenli bir şekilde kurtarabilir ve şifrenizi kolayca sıfırlayabilirsiniz.

İnstagram parola sıfırlama ile bazı bilgileri kullanarak eski şifrenize ihtiyaç duymadan yeni bir şifre belirleyebilir ve erişim sağlayamadığınız hesabınıza erişim sağlayarak oturum açabilirsiniz. Bu işlemi gerçekleştirmek göründüğü kadar zor değildir ve doğru adımları izlediğiniz takdirde oldukça basit bir şekilde parola sıfırlama işlemini gerçekleştirebilirsiniz. İşte instagram şifre sıfırlama için uygulamanız gereken adımlar;

1. Instagram giriş sayfasına gidin

Ya uygulamayı açın ya da www.instagram.com adresine gidin. Henüz giriş yapmadıysanız, her ikisinde de benzer görünen bir giriş ekranı ile karşılaşacaksınız.

2. “Şifremi Unuttum?” seçeneğine basın

Oturum açma kutusunun altında, “Şifrenizi mi unuttunuz?” etiketli bir bağlantı var. Buna basın.

3. Kim olduğunuzu onaylayın

Bir şifreyi hiçbir şekilde bilmeden parola sıfırlamak için instagram sizden bazı gerekli ve özel bilgiler ister. İlişkili e-posta adresinizi, hesap adınızı veya (bağlıysa) cep telefonu numaranızı girin. Ardından “Giriş Bağlantısını Gönder”e basın.

4. Giriş bağlantısını takip edin

Instagram, tıklayabileceğiniz iki bağlantı ile e-posta yoluyla sizinle iletişime geçecektir. Birinci durumda size şifrenizi anında değiştirme seçeneği sayesinde direkt olarak oturum açmanızı sağlarken diğeri ise sadece şifreyi sıfırlamanıza izin verir. Her iki durumda da yeni bir şifre belirleyerek iki kez girdikten sonra parola sıfırlama işleminizi gerçekleştirebilirsiniz.