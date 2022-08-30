Instagram’da Avatar Nasıl Kullanılır?

Meta‘nın sahibi olduğu Instagram, Avatar özelliğini kullanımı sunmuştu. Snapchat’te yer alan Bitmoji benzeri bir özellik olan Avatar sayesinde, kendi sanal karakterinizi yaratabiliyorsunuz. Instagram’ın yeni özelliği Avatar nasıl kullanılır sorusuna cevap verelim

İlk olarak Avatar oluşturmak için aşağıdaki adımları izlemelisiniz:

1- Instagram uygulamasını açın ve Profil sekmesine gelin.

2- Sağ üst köşede yer alan hamburger menüye dokunun ve Ayarlar seçeneğini seçin.

3- Hesap seçeneğini ve ardından Avatar seçeneği seçin.

4- Açılan sayfada Başla diyerek Avatar’ınızı oluşturmaya başlayın.

5- Daha sonra cinsiyet, ten rengi, saç modeli, kaş, burun, göz, sakal bıyık, aksesuar ve fiziki özelliklerini ayarlayarak Avatar’ınızı oluşturun.

Instagram Avatar’ınızı direkt mesajlarda, hikayelerde ve gönderilerinizde kullanabilirsiniz.

Avatarınızı hikayenizde kullanmak için:

1- Instagram avatarınızı hikayelerde paylaşmak için hikaye oluşturma kullanıcı arayüzünü açın ve sağ üst köşedeki çıkartma simgesine dokunun. Avatarınıza erişmek için çıkartma listesinden “Avatar”ı seçin.

2- Artık avatarınıza göre oluşturulan çıkartmaları göreceksiniz. Çıkartmayı resminize yerleştirin ve resmi Instagram Hikayenize eklemek için “Hikayeniz” düğmesine dokunun.