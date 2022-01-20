Intel Bitcoin Madenciliği İçin Çözüm Getiriyor!

Intel, uzun zamandır üzerinde çalıştığı su üzerine çıkarmaya başladı. Intel, GPU’lardan daha iyi bir performans gösteren veya Bitcoin madenciliği için GPU’ların yerini almaya hazırlanan bir tasarım hakkında çalışıyor.

Intel’ın Bitcoin madenciliği için hazırlandığı proje kısa bir zaman öncesinde haberlere konu olmuştu. Bugün itibariyle birkaç detay belli olmaya başladı. Intel’ın ilk hedefleri arasında Bitcoin madenciliği için özel tasarladığı “Bonanza Mine” için gün sayıyor.

ASIC, bilindiği üzere belirli özel bir görevi ve işlemi tamamlamak için tasarlanan tüm devrelere verilen genel bir isimdir. Intel şirketi Bitcoin madenciliği için sunacağı yeni çözüm bir ASIC olarak anılıyor. Yani yeniden tasarlanmış Xe-HPC veya Bitcoin madenciliği için çok özel bir şekilde geliştirilmiş FPGA gibi durmuyor.

Intel’ın Bitcoin madenciliği için tasarladığı yeni çözümü Bonanza Mine, 2022 ISSCC etkinlikleri ile beraber teknoloji dünyasına tanıtılacak. Intel şirketinin yaptığı açıklamaya göre, “ultra düşük voltajlı enerji verimli ASIC Bitcoin madenciliği” isimi ile tanınıyor. Eğer Intel’in çözümü gerçekleşirse, diğer kripto paraların üretimi çok daha kolay bir hale gelecek. Sonucunda ekran kartlarına olan ihtiyaç azalacak ve fiyatlar düşüşe geçecek. Ayrıca bu çözüm hayata geçebilirse Bitcoin dünyasını yeni bir dönem bekliyor olacak.

Şu an için Bonanza Mine hakkında ayrıntılı bir açıklama bulunmuyor. Intel’in nasıl bir politika izleyeceğini göreceğiz. Ayrıca önümüzdeki süreçte Intel’in detaylı bir açıklama yapması bekleniyor.

Ayrıca bkz: Intel, Alder Lake İşlemci Sorunlarını Çözdü