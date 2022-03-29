Intel, Dünyanın En Hızlı PC İşlemcisini Tanıttı!

Intel, maksimum 5.5 GHz frekansında çalışabilen 12. nesil işlemcisi Core i9-12900KS‘yi duyurdu. İşlemci, ilk kez iki çekirdeğe kadar hıza ulaşarak, hardcore oyunculara en yüksek performansı veriyor.

Bu özel sürüm işlemci (dolayısıyla adın sonundaki S) nihayet; 5 Nisan’dan itibaren 739 dolardan satışa çıkacak.

İşlemcinin mimarisi, 16 çekirdekli; 24 iş parçacıklı ve 30MB L3 önbelleğe sahip mevcut Intel amiral gemisi Core i9-12900K ile aynı.

Bu modeli öne çıkaran fark, işlemcinin 5,5 GHz hızında çalışmasına izin veren; 150W’lık temel güçten geliyor. Buna karşılık, normal 12. nesil Core i9, 125W güç çekişi ile 5.2GHz’e ulaşıyor.

16 çekirdek, sekizi performans ve diğer sekizi verimlilik için olmak üzere iki kümeye ayrılmış. İşlemci Z690 anakartlarla uyumlu ve Intel “en iyi oyun deneyimi” için en yeni BIOS’u tavsiye ediyor.

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