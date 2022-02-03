Intel, Hackerları İşe Almaya Başladı!

Intel, ağırlıklı olarak “elit bilgisayar korsanlarını” işe almayı hedefleyen yeni bir girişim olan; Project Circuit Breaker ile Bug Bounty programını duyurdu. Şirket, üretici yazılımı, hipervizörler, GPU’lar ve işlemcilerdeki hataları keşfetmek için bir bilgisayar korsanları topluluğu oluşturmak istiyor.

Project Circuit Breaker, “belirli yeni platformlar ve teknolojiler” için zamana bağlı etkinlikler sağlayacak. Girişime dahil olan kişiler, Team Blue’dan “Intel mühendisleriyle daha fazla uygulamalı işbirliği için fırsatlar” yaratacak eğitim alacak.

Intel’in kendi yazılım mühendisleriyle yapılan işbirliğinin yanı sıra Project Circuit Breaker; katılımcıların yeni ve yayın öncesi ürünlere erişmesine olanak tanıyacak. Intel, bunun “benzeri görülmemiş seviyelerde keşfetmek için heyecan verici yeni bilgisayar korsanlığı zorlukları ve fırsatları” sunacağını vurguluyor. Programa kaydolmak isteyenler web sitesinden başvuru yapabilir.

Intel’de İstemci Güvenlik Stratejisi ve Girişimleri başkan yardımcısı ve genel müdürü Tom Garrison; “Hata ödül programları; ürünlerimizin güvenliğini sürekli olarak iyileştirmek için güçlü bir araçtır” dedi. “En kapsamlı güvenlik özelliklerini geliştirmeyi hedeflediğimiz için; potansiyel güvenlik açıklarını belirlemek ve ürünlerimizin sürekli iyileştirilmesi için bunları azaltmak için; toplulukla daha derin işbirliklerinin inanılmaz değerinin de farkındayız.” diye ekledi.

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