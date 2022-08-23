Intel’in Arc GPU Sorunları Gittikçe Kötüleşiyor!

Intel’in şimdiye kadar piyasaya sürdüğü ilk bağımsız oyun grafik kartları olan Intel’in Arc Alchemist GPU’ları bizleri heyecanlandırdı. Ancak, düşük performans raporları, bozuk sürücüler ve bir yığın gecikme Intel’in pazara girmesini engellediği için, bu heyecan son birkaç ay içinde hızla azaldı.

En iyi grafik kartları üretmek çok zaman alıyor, ancak Intel’in sorunları performans ve özelliklerin çok ötesine geçiyor. Arc Alchemist yığınında sürücü hataları hızla yayılıyor ve Intel’in yeni sürücüler çıkarıldığında bu sorunlarla başa çıkmak için veya hatta olaydan aylar sonra bunları tanımlamak için bir sistemi olmadığı açık hale geliyor.

YouTube kanalı Gamers Nexus, Arc’ın geleceğinin tehlikede olduğuna dair bir dizi söylenti üzerine 1 Ağustos’ta Intel’in bozuk Arc sürücüleri hakkında derin bir inceleme yayınladı. 19 Ağustos’ta Intel’den Lisa Pearce, Arc hakkındaki soruları yanıtlayan bir blog yazısı yazdığında Intel’in Gamers Nexus videosundan yaklaşık 43 sürücü sorunu olduğunu öğrendik.

“Son incelemeler sırasında basından samimi geri bildirimler aldık ve bunu ciddiye aldık. Örneğin, Gamers Nexus’un A380 incelemesinden mühendislik ekibimize 43 sorun sunduk” yazıyor.

Sürücü sorunları bağlamında, bu kademeli sunum iç açıcı görünmüyor. Bu noktada Intel, ayrı grafik kartlarını satışa sunduğu için anında öğreniyor ve basın, bir Arc GPU satın almadan önce düzeltilmesi gereken sorunları keşfetmeye devam ediyor. Umarız Intel kısa zamanda sorunları çözer.