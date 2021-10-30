İnterneten Para Kazanma Yolları 2021

Günümüz teknoloji çağında hemen hemen her türlü bilgi ve işlem internet üzerinde yer almaktadır. Gelişen teknolojiyle birlikte internetten para kazanma oldukça kolay bir hale gelmiş ve çoğu insan tarafından kullanılan bir yöntem haline gelmiştir. Gençlerden emeklilere ve ev hanımlarına kadar geniş bir kitleye sahip olan internetten para kazanma herkesin merak ettiği ve harekete geçmek istediği bir konudur. Peki internetten para kazanma gerçekten mümkün mü? Hayatımızı geçindirebilecek kadar parayı internetten kazanabilir miyiz? Bu yazımızda bu ve buna benzer bazı soruları yanıtlamaya çalışacağız.

İnternet üzerinden para kazanma elbette mümkün ve bazı noktalar ele alındığında ve sıkı çalışıldığında ev ve aile geçindirecek kadar, hatta normal bir işte kazanacağınızdan çok daha fazla miktarlarda kolay para kazanma mümkündür. Peki herkesin merak ettiği ve araştırdığı internetten kesin kazanç yöntemleri nelerdir?

İnternetten Nasıl Para Kazanabilirim?

İnternetten para kazanmak istiyorum diyorsanız bu yazı tam size göre olacak. Bu yazımızda internetten para kazanma yolları, online para kazanma, reklam izleyerek para kazanma, kolay para kazanma yolları, gibi para kazanma ile ilgili bütün bilgileri sizlere vererek evden para kazanma üzerine gerekli bilgilere sahip olmanızı sağlayacağız.

Para kazanmak genellikle geleneksel ‘çevrimdışı’ yöntemler ile ilişkilendirilmiş ve bununla sınırlandırılmış bir konu olarak karşımıza çıkıyor. İnternetin hayatımızın büyük bir bölümünü ele geçirmesiyle birlikte, daha fazla insan ikincil gelir akışlarıyla finansal girişlerini artırmak için online para kazanma yollarını arıyor.

Seçtiğiniz platforma dikkat etmelisiniz. İnternetten para kazanmanın birçok yolu olsa da, bunlardan bazıları sahte olabilir. Ayrıca, para kazanmak için çevrimiçi yolları kullanırken hızlı bir şekilde büyük miktarda kazanmayı beklemeyin. İnternetten para kazanma yöntemleri için yazımızı okumaya devam edin.

Evde daha fazla zaman ve/veya genel olarak daha fazla boş zaman, belki de bazılarınız için daha az çalışma saati içeren bir durumla, bazılarınızın elinde fazladan boş zaman olabilir. İşte bu durumları ve zamanları değerlendirebilmeniz için çevrimiçi para kazanmanıza yardımcı olabilecek çevrimiçi web siteleri;

İnternetten Para Kazanmanın Yolları

1) Anket Doldurarak Para Kazanmak

Anket doldurarak para kazanma yöntemi, internetten para kazanmak isteyen ve bu konuda araştırma yapan herkesin en sıklıkla karşılaştığı yöntemlerden birisidir. Bazı anket siteleri firmaların pazar araştırmalarına ön ayak olarak site kullanıcılarına anketler sunarlar ve anket dolduran kullanıcılarına belirli bir miktar ödeme yaparlar. Bu ödemeler her ne kadar yüksek miktarlar olmasa da evde oturduğunuz yerden boş vakitlerinizi değerlendirmek ve karşılığında az da olsa bir gelir elde etmek için iyi bir yöntemdir.

Anket doldurarak para kazanacağınız bazı platformlar şunlardır;

-Surveysavvy.com

ABD kaynaklı bir anket doldurma sitesi olan surveysavvy ile anketlere katılarak dolar olarak kazanç sağlayabilirsiniz.

-Ysense.com

Piyasada en çok bilinen ve kullanılan anket doldurarak para kazanma platformlarından biri olan ysense, kullanıcılarına sorunsuz bir şekilde ödeme yapan anket sitelerinden biridir.

-Anketcepte.com

Bu anket sitesi Türk anket sitesidir ve kolay bir şekilde kullanılarak kazanç elde edilebilecek para kazandıran anket platformlarından biridir.

-Ankethane.com

Ankethane de Türkiye kaynaklı bir anket sitesidir ve çeşitli anketler karşılığında kullanıcılarına para ödemektedir.

2) E-Ticaret Yaparak Para Kazanmak

Elektronik ticaret yani kısa ismiyle e-ticaret terimi, şirketlerin ve kişilerin İnternet üzerinden mal ve hizmet alıp satmalarını sağlayan bir iş modelini ifade etmektedir. E-ticaret dört ana pazar yoluyla faaliyet göstermektedir ve bilgisayarlar, tabletler, akıllı telefonlar ve diğer akıllı cihazlar üzerinden işletilebilmektedir. Kitaplar, müzik, uçak biletleri ve hisse senedi yatırımı ve çevrimiçi bankacılık gibi finansal hizmetler dahil olmak üzere neredeyse akla gelebilecek her ürün ve hizmete e-ticaret işlemleri yoluyla ulaşılabilir.

E-Ticaret, internetten para kazanma yöntemleri arasında en başarılı ve en çok gelir elde edebileceğiniz yöntemlerden biridir. İnternet üzerinden satış yaparak gelir sağlamak E-Ticaret olarak adlandırılır. Sattığınız ürünler her zaman elle tutulur ürünler olmak zorunda değildir. Örneğin; dijital bir ürün oluşturarak ürününüzü çeşitli E-Ticaret sitelerinde pazarlayabilir ve karşılığında ciddi kazançlar elde edebilirsiniz. Bir el beceriniz varsa, yaptığınız el emeği ürünleri internet üzerinden pazarlayarak da ayrıca gelir elde edebilirsiniz.

En sık kullanılan E-Ticaret sitelerinin başlıcaları şunlardır;

-Trendyol

-Hepsiburada

-N11

-GittiGidiyor

-Sahibinden

gibi en çok bilinen E-Ticaret sitelerinde kendi mağazanızı oluşturabilirsiniz, fakat dijital ürünler pazarlamak istiyorsanız ve daha kolay bir şekilde E-Ticaret yapmak istiyorsanız dijital ürün satabileceğiniz platformlarla çalışabilir, ayrıca uzmanı olduğunuz konular hakkında kurs videoları hazırlayarak bunları satabilirsiniz.

3) Youtube’dan Para Kazanmak

Youtube 7’den 70’e hemen hemen herkesin kullandığı ve her kitleye hitap edebilen içeriklere sahip olan bir video paylaşım platformudur. Artık ihtiyacımız olan her türlü bilgiyi Youtube’dan kolay bir şekilde bulabiliyor, kendimize hitap eden videolara bir tık ile ulaşabiliyoruz. Hal böyle olunca Youtube para kazanılan ve ciddi gelirler elde edilen bir yer haline dönüşüyor. Siz de bir yeteneğiniz olduğunu düşünüyor ya da kendinize özgün içerik fikirleriniz olduğunu düşünüyorsanız hemen bir Youtube kanalı açabilirsiniz.

Dünya genelinde her gün ortalama olarak beş milyar YouTube videosu izlenmektedir. YouTube, YouTube oturumu başına ortalama 40 dakika harcayan kullanıcılarla her zamankinden daha popüler bir hale geldi.

Bu dijital değişim doğrultusunda öğrenmeniz gereken bir sonraki şey YouTube’da nasıl para kazanılacağıdır. Tek ihtiyacınız olan video düzenleme yazılımı ve bir bilgisayar, bu sayede YouTube’a başlayabilirsiniz. Örneğin, Ryan’s Toy Review’da genç Ryan, oyuncaklarla oynayarak ve parçalarına ayırarak 22 milyon dolar kazanabiliyor.

YouTube’da para kazanmak artık seçkin birkaç platin müzisyene, belirli girişimcilere veya büyük nüfuz sahibi kişilere özel değil. Sıradan insanların YouTube’dan para kazanmaları için birçok fırsat var.

İçerikleriniz izlenmesi halinde 1.000 abone ve 4.000 saat izlenme sınırını geçtikten sonra hemen para kazanmaya başlayabilir ve hayatınızı idare ettirecek parayı Youtube’dan kazanabilirsiniz.

4) İnternet Sitesi Kurarak Para Kazanmak

İnternet bir Avm ise, internet siteleri de bu Avm’nin dükkanlarıdır. Siz de internetten para kazanmak istiyorsanız kendinize trafik alabileceğine ve çok tıklanacağına inandığınız bir internet sitesi açabilirsiniz. Bu internet sitesinde isterseniz dropshipping yaparak ürün tanıtıp komisyonculuk yapabilirsiniz, ya da tamamen eğlence amacıyla içerik üreten bir siteye sahip olarak reklamlar sayesinde para kazanabilirsiniz.

Sitenize aldığınız trafik belirli bir ölçüde arttığı zaman Google Adsense hesabınız ile sitenize reklamlar alarak bu reklamlar sayesinde tıklanma başına para kazanabilir ve iyi miktarlarda gelirler elde edebilirsiniz.

5) Makale Yazarak Para Kazanmak

Makale yazarlığı yaparak para kazanmak da en çok bilinen ve kullanılan internetten para kazanma yöntemlerinden biridir. Benim de yıllardır sıklıkla kullandığım ve ciddi gelirler elde ettiğim bir yöntemdir. Kaleminize güveniyor ve Türkçeyi güzel bir şekilde kullandığınızı düşünüyorsanız bazı freelancer platformlarımda makale yazarlığı yaparak ciddi gelirler elde edebilirsiniz.

Hemen hemen her sektör pazarlama açısından ilgi çekici ve SEO uyumlu yazılara ihtiyaç duyar. Bu yüzden freelancer sitelerinden freelancerlar ile çalışarak ihtiyaçlarını gidermeye çalışırlar. Bu noktada siz devreye giriyorsunuz. Zaten kalemime güveniyorum diyorsanız bu iş sizin için daha kolay olacaktır ancak hiç bilmeyen birinin bile kendisini geliştirerek yapabileceği bir iştir.

Freelancer olarak makale yazarlığı yapabileceğiniz bazı siteler şunlardır;

– Bionluk

Bionluk piyasada en çok bilinen freelancer olarak çalışabileceğiniz platformlardan birisidir. Kendinize bir satıcı profili oluşturarak yazarlık yapmaya başlayabilirsiniz. İş ilanlarına teklifler verebilir ya da doğrudan siparişler alarak çalışabilirsiniz. Alıcı ve satıcı arasında oluşabilecek problemlere önceden önlemler alarak sorunsuz çalışan güvenilir bir platformdur.

-Sadeceon

Sadeceon da freelancer olarak çalışıp yeteneklerinizi satabileceğiniz bir platformdur. Burada bir profil oluşturarak hemen makale yazarlığı yapmaya başlayabilirsiniz.

-Yazkazan.net

Yazkazan platformu da adından anlayabileceğiniz gibi yazı yazarak para kazanabileceğiniz sitelerden biridir. Siteye kayıt olarak teklif edilen konular hakkında yazılar yazarak para kazanabilirsiniz.

-İcerik.net

İçerik net oldukça sağlam ve güvenilir bir makale sitesidir. Sektörde en çok kazanç sağlayabileceğiniz makale yazarak para kazanma sitelerinden biridir. Yazar olarak üyelik başvurusu yaptıktan sonra kazanacağınızın yanında farkına bile varılmayacak kadar küçük bir ödeme yaparak yazar olabilirsiniz. Freelancer olarak yazı yazarak buradan oldukça iyi gelirler elde edebilirsiniz.

6) Etsy’de Satış Yapmak

Etsy’den Amazon’a kadar her çevrimiçi pazar yeri, ortak bir dizi avantaj ve dezavantaj sunar. Bunun tersi, onların alışveriş yapan ağlarına erişmenizdir – insanlar bir şey satın almaları gerektiğinde bu sitelere düzenli olarak göz atarlar, bu nedenle mağaza kurmak onlarla orada tanışmanıza izin verir.

Bununla birlikte, bu kanallar kendi web sitenizle uyum içinde çalışabildiğinden, bazen başlamak için harika bir yerdir. Yeni çevrimiçi üreticiler, ilk etapta marka bilinirliğini artırmak için Etsy’yi kullanabilir: 45,7 milyon alıcıdan oluşan aktif bir topluluğa sahiptir. Örneğin, birçok işletmenin Etsy’de ilk birkaç satışını gerçekleştirdikten sonra başarıyla Shopify’a geçtiğini gördük.

7) Amazon’da Satış Yapmak

Amazon, yeni e-ticaret girişimcilerini ağırlayan bir pazar haline geldi. Bir hesaba kaydolmak birkaç dakika sürer ve bir ürün listelemeyi yayınlamak için birkaç dakika daha sürer.

Platformun büyük bir izleyici kitlesi var, küresel bir pazar yeri ve ürün keşfi ve araştırması için gidilecek bir yer. Listeleme optimizasyonu, ürünlerinizin bulunmasına ve yeni fırsatların ortaya çıkmasına yardımcı olabilir. Ve Amazon’un uygulama içi promosyonları, yüksek oranda hedeflenmiş kitleler için markanızın görünürlüğünü artırabilir.

Yine de bazı e-ticaret girişimcileri, Amazon’da satış yapmanın uzun vadeli sürdürülebilirliğini sorguluyor. Pazar, alışveriş yapanların istenen ürünleri ortaya çıkarmasına yardımcı olmak için harika olsa da, satıcıların işletmelerinin fark edilmesini sağlamak zordur. Amazon, sunabileceğiniz aynı ürünlerin birçok satıcısını kendine çeker. Ücretlere odaklanın ve markanızı farklılaştırmaya çalışın ve sonuçta satış yapmak için daha çok çalışın.

8) Bir Blog Oluşturmak

Muhtemelen hayatınızın bir noktasında bir iş blogu okudunuz. İşletmeler, bilgi ve öngörüleri paylaşmak, bir hedef kitle oluşturmak ve daha fazla potansiyel müşteri ve satış elde etmek için bloglamayı kullanır. Blog yazmanın, bir sektörde düşünce liderliği oluşturmak ve bir marka için arama motoru görünürlüğünü artırmak gibi sonsuz faydaları vardır.

Çevrimiçi para kazanmak için blog yazmak, büyük işletmelerin ve yan koşuşturmaların ötesine geçti . Artık herkes harika içerikler yayınlayarak bir kitle oluşturabilir ve bloglarından çok para kazanabilir. Blogcular ayrıca, bir şirket blogundan bilgi almak yerine, hedeflenen kitlede yankı uyandıran kişisel bir yaklaşım benimseme eğilimindedir.

Blog oluştururken bazı konular üzerine odaklanılabilir. Bunlar;

Düşüncelerini, tutkularını veya yaşam deneyimlerini paylaşmak

Okuyucuları bildikleri bir konuda eğitmek

Ürün veya hizmet satmak

Kişisel bir marka oluşturmak

Başarılı bir blog oluşturmanın anahtarı bir niş seçmektir. Web’de gerçekten onlardan bir eksiklik yok. Belirli bir konumdaki veya belirli kategorilerdeki belirli bir segmentteki konularda uzman olabilirsiniz. Bir nişe odaklanmak, bir kitleyle konuşmanıza ve onlar için yüksek kaliteli içerik oluşturmanıza yardımcı olur, bu da blog işiniz için olası satışlarla sonuçlanabilir.

9) Twitch’te Canlı Yayın Yaparak Para Kazanma

Canlı yayın her yıl daha popüler hale geliyor ve izleyici sayısı 2021’de bir önceki yıla göre %49 arttı .

Artık birçok platform, YouTube ve Instagram da dahil olmak üzere yerel canlı akış sunuyor. Yine de en popüler olanı, oyundan sanat ve el sanatları ve maceralar gibi diğer içerik türlerine dönüşen Twitch’tir. Düzenli olarak canlı yayına geçebilirseniz, Twitch’te güçlü bir izleyici kitlesi oluşturabilirsiniz.

Akıştan çevrimiçi para kazanmak için tutarlı bir kanala ihtiyacınız olacak. Komik mi yoksa eğitici mi olacaksın? Bisiklet gezilerinizi veya oynadığınız oyunları mı paylaşacaksınız?Canlı yayınınızı izlerken tam olarak ne göreceklerini bilmeleri için izleyiciler için beklentiler belirleyin. Twitch’in canlı sohbetinde izleyicilerle etkileşim kurun.

Twitch kanalınızdan birkaç farklı yolla para kazanabilirsiniz:

Ürün satmak

Marka sponsorlukları

Hayran bağışları

Abonelikler

Twitch reklamları

Bu para kazanma kanallarından birini veya tümünü seçebilirsiniz. Mali kazançlarınızı en üst düzeye çıkarmak istiyorsanız, beşini de seçin.