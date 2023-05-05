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Invincible Sistem Gereksinimleri!

The Invincible oyunun geliştircileri bizler hiçte yabancı değil, The Witcher 3 ve Cyberpunk 2077 geliştiricilerinin yer aldığı oyun bilim kurgu gerilim türünde olacak.

Mustafa

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Invincible Sistem Gereksinimleri

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Günümüzde artık her türden oyun çıkmakta, bu oyunlar arasında oyun piyasasında adını sıkça duyduğumuz oyunlar arasında yerini alan Invincible oldukça merak uyandıran oyunlar arasında. Bugünkü yazımızda sizlere Invincible sistem gereksinimlerine bir göz atalım.

The Invincible oyunun geliştircileri bizler hiçte yabancı değil, The Witcher 3 ve Cyberpunk 2077 geliştiricilerinin yer aldığı oyun bilim kurgu gerilim türünde olacak. Özellikle yapımcılarını dikkate aldığımız zaman her iki oyunda oldukça kaliteli grafiklere sahip bir oyun olarak karşımıza çıkıyor.

Oyunun konusuna sizlere kısaca açıklayalım; Bilim insanı olan Yasna Regis III gezeginide kaybolan ekibini aramaya çıkar ve bu şekilde oyunda ki maceranız başlar. Özellikle oyunun içindeki teknoloji oldukça gelişmiş bir seviyede olduğunu görüyoruz.

Invincible Sistem Gereksinimleri

Minimum

  • İşletim Sistemi: Windows 10 (64-bit)
  • İşlemci: Intel i5-10400F (6 core with 2,9 Ghz ) veya AMD Ryzen 5 3600 (6 core with 3,5 Ghz)
  • Bellek: 16 GB RAM
  • Ekran Kartı: Nvidia GTX 1060 (6GB) veya Radeon 5600xt (6GB)
  • DirectX: Sürüm 11
  • Depolama: 25 GB kullanılabilir alan

Önerilen

  • İşletim Sistemi: Windows 10 (64-bit)
  • İşlemci: Intel i5-10400F (6 core with 2,9 Ghz ) veya AMD Ryzen 5 3600 (6 core with 3,5 Ghz)
  • Bellek: 32 GB RAM
  • Ekran Kartı: Nvidia GTX 2070 Super (8GB) veya Radeon 6700xt (12GB)
  • DirectX: Sürüm 12
  • Depolama: 25 GB kullanılabilir alan
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Mustafa
Mustafa
Teknoloji ve oyun dünyasında olan gelişmeleri takip edip sizlerle paylaşıyorum. Ayrıca reklam sektöründe bulunmaktayım. Unutmadan daima teknolojiyi takip et :)

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