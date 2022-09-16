iOS 16’da Spam Mesajları Engelleme Nasıl Yapılır?

Kişi listenizdeki kişilerden gelen metinlerle karışık spam metinleri görmekten bıktınız mı? Ya da belki de size yakın birinden gelen bir metni okumaya çalışmaktan ve bu süreçte bir spam metninin üstüne geldiğini görmekten bıktınız. Son günlerde iOS 16 ile ilgili yepyeni bir özellik mesajları ayırmanıza olanak tanıyor.

Bilinmeyen Göndericileri Filtrele, nispeten yeni olduğu kadar tam olarak “yepyeni bir özellik” değil. iOS 14’ten beri var, ancak çoğumuz bunu gerçekten fark etmedik. Adından da anlaşılacağı gibi, aranan metin mesajlarını filtrelemek ve ayrı bir listeye yerleştirmek için tasarlanmış.

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Bilinmeyen Göndericileri Filtrele Nasıl Etkinleştirilir

Bilinmeyen Göndericileri Filtrele ayarını değiştirmek oldukça kolay. iPhone 8 ile 14 arasında herhangi bir yerde bir iPhone modeliniz varsa, tek yapmanız gereken ufak bir ayar yapmak.

Adım 1: Ayarlar uygulamasını açın ve Mesajlar sekmesine gidin.

Adım 2: Mesajlar sekmesine dokunun ve Mesaj filtreleme bölümüne gidin. Bu bölümdeki tek ayar, Bilinmeyen gönderenleri filtrele ayarıdır.

Adım 3: Bilinmeyen gönderenleri filtrele’yi açın.

Filtrelenmiş Listeler Nasıl Görüntülenir?

Artık Bilinmeyen Göndericileri Filtrele açık olduğundan, mesajlarınızı düzenli bir şekilde görebileceksiniz.

Adım 1: Mesajlar uygulamasını açın ve ekranın sol üst köşesindeki Filtreler’e dokunun.

Adım 2: Kişi listenizdeki kişilerden gelen mesajları görmek için Bilinen gönderenler listesine dokunun. Tanımadığınız kişilerden gelen mesajları görmek istiyorsanız, Bilinmeyen gönderenler öğesine dokunun. Bu size depolama alanınızı boşaltma ve en başta istemediğiniz mesajları silme fırsatı verir.

Bilinmeyen Göndericileri Filtrele ile, sizin için en önemli olan iletilere odaklanabilmeniz için bu sinir bozucu spam metinleri gözden ve akıldan çıkarılacaktır. Bir yabancının kısa mesajı bir daha asla annenizin mesajına göre öncelikli olmayacak.