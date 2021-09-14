iPhone 13 ve iPhone 13 Mini Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Apple, büyük bir heyecanla beklenen iPhone 13 serisini nihayet satışa sundu. Seri iPhone 13 Mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max olmak üzere dört modelden oluşuyor. Biz bu yazımızda serinin küçük ve ortanca üyesi iPhone 13 ve iPhone 13 Mini’yi ele alacağız.

iPhone 13 ve iPhone 13 Mini

Yeni iPhone 13 ikilisi, tanıdık bir tasarıma, ancak birkaç önemli yükseltmeye sahip. iPhone 13 ve 13 mini’nin genel şekli pek değişmedi – düz kenarlar ve daha yuvarlak köşeler, IP68 dereceli metal gövdede birleştirildi. Bu sefer, ayırt edici çentik %20 küçüldü.

Super Retina XDR panellerin köşegenleri de değişmeden kalıyor. Nitekim iPhone 13 Mini’nin boyutu 5,4 inç ve iPhone 13 ise 6,1 inç panel sergiliyor. Paneller %28 daha parlak, 800 nit’e kadar maksimum dış mekan parlaklığına ve 1200 nit’lik HDR parlaklıkla bir zirveye ulaşıyor. HDR’den bahsetmişken, yeni paneller Dolby Vision, HDR10 ve HLG standartlarını destekliyor.

Standart iPhone 13 ve Mini’de bizi üzen tek şey 120Hz yerine 60Hz yenileme hızını destekliyor olması diyebiliriz. Yepyeni bir Apple A15 biyonik işlemciyle desteklenen telefonlar oldukça iddialı bir performans sergiliyor.

A15, iki yüksek performanslı CPU çekirdeğine ve dört ek yüksek verimliliğe sahip ve verimli bir 5nm üretim düğümü üzerine inşa edilmiş. GPU da özel bir tasarım kullanıyor ve bu, Pro olanlar da dahil olmak üzere tüm iPhone 13 modelleri arasında paylaşılırken, standart iPhone 13 ve 13 Mini’nin içindeki A15’in beş çekirdeği yerine dört GPU çekirdeği sunduğunu belirtmekte fayda var.

Yeni A15, cihazda ses ve görüntü tanıma ve diğer gelişmiş makine öğrenimi görevleri gibi özelliklere güç sağlayan yeni bir 16 çekirdekli Neural Engine’e de sahip. Buna ek olarak, telefonlarda yeni bir ISP, iki kat daha fazla önbellek, yeni bir görüntü motoru ve yeni video kodlayıcılar ve kod çözücüler var.

iPhone 13 ve iPhone 13 Mini, arkada iki kameraya sahip olup, ana kamera 1.7µm piksel ve 26mm f/1.6 lensli 12MP sensöre sahip. Görünüşe göre bu, iPhone 12 Pro Max’in ana kamerasında bulunan ve sensör kaydırma sabitlemesi ile tamamlanan aynı görüntüleyiciden oluşuyor.

12MP ultra geniş f/2.4 kamera da yeni bir sensör alıyor ancak iPhone 13 Pro modellerinde olduğu gibi otomatik odaklama özelliği yok. Ön tarafta, 12 MP TrueDepth selfie kamerası, Center Stage özelliğini destekliyor.

Son olarak, hem normal iPhone 13 hem de Mini, öncekilerden daha büyük pillere sahip. Apple herhangi bir rakam paylaşmadı, ancak iki model için iPhone 12 nesline kıyasla sırasıyla 2,5 saate ve 1,5 saate kadar ekstra pil ömrü sözü verdi.

Bu arada iPhone 13’ün ağırlığı 174 gram ve Mini modeli ise 141 gram ağırlığında. Apple, daha yüksek hızlara ihtiyaç duyulmadığında 5G’den LTE’ye geçiş yapan iPhone 13 modelleriyle güç verimliliği üzerinde de çalıştı. Ve 5G’den bahsetmişken, iPhone 13, öncekilerden daha fazla bant ve taşıyıcıyı destekliyor.

iPhone 13 Mini, 10.999 TL ve iPhone 13 ise 11.999 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.