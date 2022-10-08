iPhone 14 Pro: Dinamik Ada içeriği nasıl kapatılır

Apple en yeni iPhone 14 Pro modellerini piyasaya sürdüğünde, birçok kişi, Apple’ın “Dinamik Ada” olarak adlandırdığı ekranın üst kısmındaki hap şeklindeki delik ile yazılım işlevlerinin yenilikçi entegrasyonuna şaşırmıştı.

“Dinamik Ada” etrafındaki görüntü pikselleri, onu çeşitli uyarı, bildirim ve etkileşim türlerini barındırmak için boyut ve şekil değiştiren ve onu bir tür ön ve orta bilgi merkezine dönüştüren hap şeklindeki bir alanda birleştirir.

Ancak, özellikle iPhone’unuzun ekranında başka bir şeye odaklanmaya çalışırken ‌Dynamic Island‌’da görünen içeriğin dikkat dağıtıcı olduğunu fark ederseniz ne olur?

Ne yazık ki, davranışı iOS 16’ya eklendiğinden ‌Dinamik Ada‌ içeriğini tamamen devre dışı bırakmanın bir yolu yok. Ancak, animasyonlarından rahatsızsanız, ilgili herhangi bir şeyi etkilemeden Dinamik Ada’da sola veya sağa kaydırarak bunları kapatabilirsiniz.

Örneğin, Apple Music’te bir albüm çalıyorsa ve ‌Dinamik Ada‌daki ses dalga biçimini ve resmi kapatırsanız, müzik arka planda çalmaya devam eder. Aynı şey bir zamanlayıcıyı kapattığınızda da geçerlidir – ekranda artık görünmese bile arka planda geri saymaya devam eder.

‌Dinamik Ada‌ iki arka plan etkinliğine bölünmüşse ve birinden veya her ikisinden de kurtulmak istiyorsanız, ortadan kaldırmak için daha büyük segmentte aynı kaydırma hareketini kullanın. Ardından, aynı şekilde, hap boyunca uzanan kalan aktivite boyunca kaydırın.

‌Dinamik Ada‌daki tüm etkinlikleri kapatırsanız, hap şeklini önceki durağan durumuna döndürür ve sizi tamamen ekrandaki diğer şeylere odaklanmaya bırakır.