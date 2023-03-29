iPhone 14 Pro Max’in Tamiri Çok Zor – İşte Nedeni!

iPhone 14 Pro Max‘i onarmanın zorluğu, bir YouTuber’ın cihazı onarmaya çalışırken yaşadığı acılı deneyimin ardından gündeme geldi. YouTuber Hugh Jeffreys’e göre iPhone 14 Pro Max’in sökülmesinin neredeyse dört buçuk saat sürmesi, piyasadaki en pahalı iPhone modelini tamir etmeye çalışırken ortaya çıkan zorlukları vurguluyor.

Parçalama sırasında Jeffreys, Apple’ın iPhone 14 ve türevlerini onarma kapsamında iyileştirmeler yaptığını ancak aynısının iPhone 14 Pro Max’te uygulanmadığını belirtti. Sökme işlemi, iPhone 14 Pro Max’i tek bir vida türünün bir arada tutmadığını ve farklı küçük bileşenlerin dikkatli bir şekilde çıkarılıp saklanması gerektiğini ortaya çıkardı. Ek olarak, cihazın yazılımı yeni ekranı orijinal olarak tanımadı ve bu da süreci daha da karmaşık hale getirdi.

Video, kişinin akıllı telefonunu ve diğer teknolojik cihazlarını tamir etme hakkının önemini vurguluyor. Apple ve Microsoft gibi büyük firmalar bu hakkı desteklediklerini iddia ederken iPhone 14 Pro Max’in tamirinin zorluğu daha çok yapılması gerektiğini gösteriyor.

Jeffreys’in deneyimi, karmaşık ve karmaşık süreç daha fazla hasara yol açabileceğinden ve hatta cihazı kullanılamaz hale getirebileceğinden, şirketlerin cihazları tamir etmeyi kullanıcılar için daha kolay hale getirme ihtiyacını vurguluyor.

Video, teknoloji meraklıları ve tüketiciler arasında cihazların onarımının kapsamı ve şirketlerin kullanıcılara sağladığı destek düzeyi hakkında tartışmalara yol açtı. Cihazların maliyeti artmaya devam ederken, kullanıcıların cihazlarını kolayca ve daha fazla zarar görme riski olmadan tamir etme hakkına sahip olmaları önemli.