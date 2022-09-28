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iPhone 14 serisi için zayıf talep: Apple, üretimi artırma planlarını kıstı

Apple, iPhone 14'e olan düşük talebin ardından üretim artış planlarını düşürdü. Cupertino devi, tedarikçilere iPhone 14 ailesinin montajını yılın ikinci yarısında 6 milyon adet kadar azaltmalarını söyledi. iPhone 14 Pro modellerine olan talep, giriş seviyesi sürümlere göre daha güçlü.

Ahmet Ekinler

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iPhone 14 serisi - Cepkolik

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Apple, bu ayın başlarında iPhone 14 serisini tanıttı ve şimdiden dünya çapında satışta. iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max, 48 MP büyük kamera, ön taraftaki yeni Dinamik Ada düzeni (Dinamic Island) ve A16 Bionic yonga seti sayesinde önceki modellere göre önemli yükseltmelerdir. Ancak, en son iPhone’lara olan talep Apple’ın beklediği gibi olmayabilir. Bloomberg’den gelen bir rapora göre, şirket, gerçekleşemeyen bir talep artışının ardından bu yıl yeni iPhone’larının üretimini artırma planlarından geri adım atıyor.

Konuya aşina olan kişilere göre Cupertino devi, tedarikçilere iPhone 14 ailesinin montajını yılın ikinci yarısında 6 milyon adet kadar azaltmalarını söyledi. Apple, geçen yıl ile kabaca aynı olan ve markanın bu yaz orijinal tahminine uygun olarak, dönem için yalnızca 90 milyon adet üretmeyi hedefleyecek.

iPhone 14 için zayıf talep

Apple’ın, tedarikçilerinden, daha az talep nedeniyle yılın ikinci yarısında iPhone 14 ailesinin montajını 6 milyon adede kadar azaltmalarını istediği bildiriliyor. Ancak kaynaklara göre daha yüksek fiyatlı iPhone 14 Pro modellerine olan talep, giriş seviyesi sürümlere göre daha güçlü. Apple tedarikçilerinden birinin üretim kapasitesini düşük fiyatlı iPhone’lardan premium modellere kaydırdığı söyleniyor.

Apple iPhone 14 Yıldız Işığı
Apple iPhone 14 Yıldız Işığı
Apple iPhone 14 Gece Yarısı
Apple iPhone 14 Gece Yarısı
Apple iPhone 14 Mavi
Apple iPhone 14 Mavi
Apple iPhone 14 Mor
Apple iPhone 14 Mor
Apple iPhone 14 PRODUCT RED
Apple iPhone 14 PRODUCT RED

Apple, iPhone 14’ün piyasaya sürülmesinden önceki haftalarda satış tahminlerini yükseltmişti ve birkaç tedarikçi siparişlerde yüzde 7’lik bir artış için hazırlıklara başladı. Dünyanın en büyük akıllı telefon pazarı olan Çin, iPhone satışlarını ve yerli mobil cihaz üreticilerini de etkileyen ekonomik bir krizle karşı karşıya. Pazartesi günü bir Jefferies notuna göre, Çin’de ilk üç gün içinde iPhone 14 serisi satın alımları, 2021’deki selefine göre yüzde 11 düştü.

Kişisel elektroniklere yönelik küresel talep, artan enflasyon durgunluğu korkuları ve diğer faktörler tarafından da bastırıldığı için, bu yalnızca Apple’a özgü bir sorun değildir. Pazar takipçisi IDC’den alınan verilere göre, akıllı telefon pazarının bu yıl yüzde 6,5 oranında küçülerek 1,27 milyar adede ulaşması bekleniyor.

IDC araştırma direktörü Nabila Popal, “Geçen yıldan bu yana piyasayı aşağı çeken arz kısıtlamaları hafifledi ve sektör talep kısıtlı bir piyasaya geçti. Kanallardaki yüksek envanter ve ani bir toparlanma belirtisi olmayan düşük talep, OEM’lerin paniğe kapılmasına ve 2022 için siparişlerini büyük ölçüde kesmesine neden oluyor” dedi.

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Kaynak91Mobiles

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