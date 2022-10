iPhone 14 vs iPhone 14 Pro Karşılaştırma

Apple’ın aynı seri telefon modelleri arasındaki farklar bu yıl çok çok daha fazla. iPhone 14 Pro, önceki iPhone 13 Pro modellerinde olduğu gibi iPhone 14‘ün geliştirilmiş bir sürümü yerine tamamen farklı bir telefon gibi hissettiriyor. Ancak bu sefer tasarım ve işlemci dahil olmak üzere temelde her şey farklı.

Aynı ekran boyutunu paylaşabilirler, ancak iPhone 14, iPhone 13’e kıyasla çok mütevazı bir geçiş gibi hissettirirken, iPhone 14 Pro, önceki iPhone 13 Pro‘ya göre çok daha çarpıcı özellikler içeriyor.

Bu iPhone 14 ve iPhone 14 Pro karşılaştırmasında, sizin için iki model arasındaki temel farkları inceleyeceğiz. Aralarındaki fiyat farkı nedeniyle hangi telefonun sizin için daha kârlı olacağına karar vermenize yardımcı olacağız.

Tasarım

Tasarım, iPhone 14 ile iPhone 14 Pro arasında işlerin ayrıldığı ilk alan diyebiliriz. Standart iPhone 14, çapraz kamera lensi düzeni ve daha ince çentik de dahil olmak üzere temelde geçen yılki iPhone 13 ile aynı görünüyor. iPhone 14 Plus, bunun biraz daha farklı bir versiyonuna benziyor. iPhone 13’ün tasarımını beğendiyseniz, iPhone 14’lerde sorun yaşamayacaksınız.

Arkadan tasarım iPhone 13 Pro’ya benziyor, ancak kamera modülü yeni 48MP ana sensör sayesinde daha büyük görünüyor. Bu yılki en iyi Pro modeli rengi bizce mor idi.

Ön tarafta, iPhone 14 Pro’daki çentik gitti, yerini Apple’ın Dinamik Ada dediği şeyin ana odağı olan geniş hap şeklindeki bir oyuk aldı. Bu özellik, uyarılar ve benzer bildirimler için yeni ekran alanından yararlanarak kısmı genişletiyor.

Böylece iPhone 14 Pro, iPhone X’in 2017’de piyasaya çıkmasından bu yana var olan çentiği öldürdü. Beş yıl boyunca çirkinliğine bakmak zorunda kaldık, ancak şimdi hap şeklindeki kesik çok daha çekici görünüyor.

Aynı eski iPhone tasarımından sıkıldıysanız, iPhone 14 Pro size çok daha heyecan verici gelebilir.

Ekran

İyi haber şu ki, bu yıl tüm iPhone 14 serisinde yalnızca iki ekran boyutu var – 6,1 inç ve 6,7 inç. iPhone 14 ve iPhone 14 Pro en küçük modeller, iPhone 14 Plus ve iPhone 14 Max ise çok daha büyük ekranlara sahip.

Dördü de Apple’ın Süper Retina XDR’sine sahip ve panel teknolojisi olarak OLED’leri kullanıyor. iPhone 14, 2532 x 1170 (460 ppi) çözünürlüğe sahipken, iPhone 14 Pro 2556 x 1179 (460 ppi) boyutunda, bu nedenle çözünürlükler işlevsel olarak aynı. Daha büyük telefonlar için, iPhone 14 Plus 2778 x 1284 (458 ppi) boyutunda, iPhone 14 Pro Max ise 2796 x 1290 (460 ppi) boyutunda geliyor.

Apple, hem Pro hem de standart modelleri çılgın parlak ekranlara sahip olarak lanse ediyor. iPhone 14, 1.200 nit’lik en yüksek HDR parlaklığına sahip olarak derecelendirilirken, iPhone 14 Pro, 2.000 nit’lik dudak uçuklatan yüksek HDR parlaklığına sahip olacak şekilde ayarlandı. Bu şimdiye kadar bir akıllı telefonda gördüğümüz en parlak model ve üstelik iPhone 13 Pro’nun derecelendirmesinden iki kat daha yüksek.

Her zaman açık ekran özelliği nihayet iPhone 14 Pro ile iPhone’a geliyor. Bu, telefon ekranınız kapalıyken bazı temel bilgileri bir bakışta görmenizi sağlayan düşük güç modu var. Apple, her zaman açık olan bir ekranın telefonun pilini tüketmesini önlemek için iPhone 14 Pro’nun uyarlanabilir yenileme hızına büyük ölçüde yaslandığından, iPhone 14 bu özellikten (esas olarak her Android telefonda temel olan) payını almıyor. Gerek yüksek parlaklığıyla gerekse güçlü yanıyla ekran kısmının galibi de iPhone 14 Pro oluyor.

Teknik Özellik Tablosu

iPhone 14 iPhone 14 Plus iPhone 14 Pro iPhone 14 Pro Max Ekran boyutu 6,1 inç 6,7 inç 6,1 inç 6,7 inç Ekran Tipi Super Retina XDR OLED Super Retina XDR OLED Super Retina XDR OLED Super Retina XDR OLED Ekran Çözünürlüğü 1170 x 2532 Piksel 1284 x 2788 Piksel 1170 x 2532 Piksel 1284 x 2788 Piksel Yenileme hızı 60Hz 60Hz 1-120Hz 1-120Hz İşlemci (Chipset) Apple A15 Bionic Apple A15 Bionic Apple A16 Bionic Apple A16 Bionic Depolama 128GB

256GB

512GB 128GB

256GB

512GB 256GB

512GB

1TB 256GB

512GB

1TB RAM 4 GB 4 GB 6 GB 6 GB Arka Kamera 12 MP (f/1.5)

12 MP (f/2.4) 12 MP (f/1.5)

12 MP (f/2.4) 48 MP (f/1.8)

12 MP (f/2.8)

12 MP (f/2.2) 48 MP (f/1.8)

12 MP (f/2.8)

12 MP (f/2.2) Video Kayıt Çözünürlüğü 2160p (Ultra HD) 4K (60FPS) 2160p (Ultra HD) 4K (60FPS) 2160p (Ultra HD) 4K (60FPS) 2160p (Ultra HD) 4K (60FPS) Ön Kamera 12 MP (f/1.9) 12 MP (f/1.9) 12 MP (f/1.9) 12 MP (f/1.9) Boyutlar 146.7 x 71.5 x 7.8 mm 160.8 x 78.1 x 7.8 mm 147.5 x 71.5 x 7.9 mm 160.7 x 77.6 x 7.9 mm Ağırlık 172 gram 203 gram 206 gram 240 gram Toz/Su direnci IP68 IP68 IP68 IP68 Renkler Purple, Blue, Midnight, Starlight, Red Purple, Blue, Midnight, Starlight, Red Purple, Gold, Silver,

Space Black Purple, Gold, Silver,

Space Black

Kamera

Her yıl olduğu gibi Apple, hem iPhone 14 hem de iPhone 14 Pro’daki kameraları yükseltti. iPhone 14 (ve iPhone 14 Plus), daha büyük piksellere (1,9 mikron), daha hızlı f/1,5 diyafram açıklığına ve düşük ışık performansında lanse edilen %49 iyileşmeye sahip daha büyük bir 12MP ana sensöre sahip. Sensör kaydırmalı görüntü sabitleme standart olarak geliyor.

Dört iPhone 14 modelinin tümünde bulunan 12 MP ön kamera, kısmen yeni otomatik odaklama özelliğiyle desteklenen gelişmiş bir hibrit odak sistemi ile ciddi bir destek aldı. Bu, daha net selfieler sağlıyor. Apple ayrıca, her üç kamerada da düşük ışıkta fotoğrafçılığı geliştirmek için AI kullanan iPhone 14 serisinde Photonic Engine’i tanıttı.

Video ayrıca Apple’ın en son teknolojisi olan Eylem modu sayesinde bir darbe görüyor. Yüzeyde belki de geçen yılki Sinematik mod eklemesi kadar etkileyici olmasa da, Aksiyon modu, video sabitlemeyi büyük ölçüde yükseltecek gibi görünüyor, Apple bir gimbal kameraya gerek olmadığını iddia ediyor. Bu biraz kötü olabilir, bu yüzden Eylem modunun gerçek hayatta nasıl performans gösterdiğini görmemiz gerekecek, ancak bu harika bir konsept gibi görünüyor.

iPhone 14 Pro, tüm bu yazılım özelliklerine sahip ancak iPhone 13 Pro’nun sensöründen %65 daha büyük olan yeni bir 48MP ana sensör var. Kendi başına 2x optik zoom yapabiliyor, ancak 12MP 3x telefoto lens ile paralel olarak 6x optik zoom veya 15x dijital zoom elde edebilirsiniz. Bu etkileyici, ancak Galaxy S22 Ultra ve maksimum 100x dijital yakınlaştırmasını düşündüğünüzde daha az etkileyici hale geliyor.

iPhone 14 Pro’daki 12 MP ultra geniş kamera da iPhone 13 Pro’lardan daha iyi ve öncekinden üç kat daha fazla ışık sağlıyor. Flaş bile bir gelişme ile geliyor. Ve profesyonel fotoğrafçılar için iPhone 14 Pro, daha sonraki düzenlemeler için bir ton potansiyelin kilidini açarak büyük bir 48MP RAW görüntü yakalayabiliyor.

Performans

İPhone 14 ve iPhone 14 Pro’nun ayrıldığı bir başka alan da işlemci kısmında geliyor. iPhone 14, 5 çekirdekli GPU’lu iPhone 13 Pro’da bulunan daha gelişmiş sürümü kullanmasına rağmen, geçen yılki A15 Bionic’e bağlı kalıyor. Bugünün standartlarına göre hala güçlü bir çip, Qualcomm’dan Snapdragon 8 Plus Gen 1’i bile geride bırakıyor, ancak çok fazla değil.

Bu arada iPhone 14 Pro, tümü 4nm işlem üzerine inşa edilmiş altı çekirdekli CPU, beş çekirdekli GPU ve 16 çekirdekli Neural Engine ile yeni A16 Bionic’i alıyor. Apple şu ana kadar iPhone 14 Pro’nun ne kadar RAM’e sahip olduğunu açıklamadı, ancak muhtemelen daha hızlı LPDDR5 modeli olan 6GB olduğuna bahse girmeye hazırız.

Performans kısmında iPhone 14 Pro çok daha iyi bir işlemciyle geliyor. Fakat iPhone 14, geçen seneki işlemciyle fena değil.

iPhone 14 Pro

Pil Ömrü ve Şarj

Dört iPhone modelindeki piller hakkında fazla bir şey bilmiyoruz – Apple hiçbir zaman kapasiteleri paylaşmıyor – bu nedenle yalnızca Apple’ın söylediklerine ve iPhone 13, iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max ile olan deneyimlerimize dayanarak hareket edebiliriz.

Bunu akılda tutarak, yeni telefonlarından pil ömrü kısmında harika şeyler bekliyoruz. iPhone 13 Pro Max, geçen yıl özel pil ömrü testimizde bir dayanıklılık şampiyonuydu. Bu, bir telefonu, ölene kadar hücresel bir bağlantı üzerinden web sayfalarını durmadan yeniden yüklemek için görevlendirdiğimiz yer diyebiliriz. iPhone 13 Pro Max çok etkileyici bir 12 saat 16 dakika sürdü; iPhone 13 Pro 11 saat 42 dakika sürdü; ve iPhone 13 saygın bir 10 saat 33 dakika yönetti.

Apple, iPhone 14 Pro için şimdiye kadarki tüm iPhone’lar arasında en iyi pil ömrüne sahip olduğunu iddia ediyor, yani cihazı test için laboratuvarımıza getirdiğimizde iPhone 13 Pro Max’ten daha uzun süre dayanabiliyor. Geçen yılın amiral gemisi iPhone, birçok Android amiral gemisinin ulaşmakta zorlandığı çok yüksek bir çıta belirledi, bu yüzden en yeni iPhone’un neler yapabileceğini görmek için heyecanlıyız.

İşte Apple’ın yeni telefonlarının pil performansı hakkında söyledikleri:

• iPhone 14 – 20 saate kadar video oynatma

• iPhone 14 Plus – 26 saate kadar video oynatma

• iPhone 14 Pro – 23 saate kadar video oynatma

• iPhone 14 Pro Max – 29 saate kadar video oynatma

Yazılım

İşte iPhone 14 ve iPhone 14 Pro’nun temelde aynı olduğu bir alan. Her biri Apple’ın mobil işletim sisteminin en son sürümü olan iOS 16’yı çalıştırıyor. Bu, tarzınıza uyacak şekilde özelleştirebileceğiniz (ve Odak modları gibi aralarında geçiş yapmak için birden fazla oluşturabileceğiniz) yeni kilit ekranı gibi özelliklerle birlikte geliyor.

Ayrıca iMessage’da mesajları düzenleyebilir ve geri alabilir, fotoğrafları aile üyeleriyle paylaşmak için iCloud Paylaşılan Fotoğraf Kitaplığını kullanabilir ve diğer iyileştirmeler yapabilirsiniz. iOS 16, tüm uyumlu iPhone’lar için 12 Eylül’de geliyor, bu nedenle yeni iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max, en son sürüme sahip olacak.

Sonuç

Apple iPhone 14 Pro, gerek performans ve pil ömrü olsun, gerekse 2000 nitlik muhteşem ekranıyla sahiden göz kamaştırıyor. Kamera kısmında da çok daha iyi bir performans sunuyor. Fakat fiyatı biraz daha yüksek. iPhone 14’ten biraz daha fazla para ödeyip çok daha iyi bir telefon almak istiyorsanız mutlaka Pro modelini seçmelisiniz. Fakat bütçeniz kısıtlıysa iPhone 14’ü de gönül rahatlığıyla alabilirsiniz. Fakat bu hususta bir tık daha düşük performans ve kamera elde edeceksiniz.