Cepkolik
Ana Sayfa » Akıllı Telefon » iPhone 14 vs iPhone 16 Karşılaştırması!
Akıllı Telefon

iPhone 14 vs iPhone 16 Karşılaştırması!

Emine Emre Emine Emre
2 Eylül 2024
4 Görüntüleme 0
iPhone 14 vs iPhone 16 Karşılaştırması

Apple tutkunları için nihayet yılın beklenen anı geldi; marka 9 Eylül 2024 tarihinde gerçekleştireceği lansmanla pek çok yeni cihazı ile birlikte iPhone 16 serisini de tanıtacak. Eski model iPhone sahipleri ise model yükseltip yükseltmeme konusunda kararsız. Bu kapsamda iPhone 14 sahibi olup da özellik konusunda kıyaslama yapmak isteyenler için iPhone 14 vs iPhone 16 karşılaştırması yaptık. İki model arasındaki farklar model yükseltmeye değer mi, bakalım…

iPhone 14 vs iPhone 16 Karşılaştırması!

iPhone 14 kullanıcısı olup da iPhone 16 modeline geçsem mi diye düşünenler için iki cihazın özelliklerini içeriğimizde derledik. iPhone 16 modeli iPhone 14’ten bariz olarak iyi mi, özellikleri arasında büyük farklar var mı, bakalım…

En güncel akıllı telefon haberleri için buraya göz atabilirsiniz.

iPhone 14 ve 16 modelleri ekran boyutu konusunda herhangi bir farklılık barındırmıyor; her ikisi de 6,1 inç ekran boyutuna sahip. Ancak yeni model iki yeni düğme barındıracak; Action Button ve Capture Button. Action Button düğmesi sessize alma ve özelleştirilebilir bazı işlevleri; Capture Button ise kamerada hızlı çekim yapma özelliğini sunuyor.

Kamera kısmına baktığımızda her iki model arasında bazı farklılıklar bulunduğu görülmekte. Yeni model 48 Megapiksellik bir ana kameraya sahipken iPhone 15 ana kamerası 12 MP çözünürlüklü ana kamera barındırıyor. Bu alandaki fark oldukça büyük ve kamera özelliklerine önem verenler için kıyaslamada iPhone 16 modelini son derece üste çıkarıyor.

iPhone 16 A18 Çipi ile Geliyor

iPhone 16 kamerası yalnızca çözünürlük bakımından değil diğer özellikleri bakımından da iPhone 14’e fark atıyor. Bu kapsamda Apple Vision Pro ile uyumlu olduğunu ve Spatial Video özelliğinin bulunduğunu söyleyebiliriz. Ayrıca 2X kayıpsız optik zoom özelliği de yeni modele eklenmiş durumda.

İşlemci tarafına baktığımızda ise iPhone 16’nın A18 yonga seti ile geleceği söylenmekte. iPhone 14 versiyonunda ise A15 Bionic bulunuyor ve buna göre yeni modelin önemli derecede performans artışı sunacağı söylenebilir. Bununla birlikte 14 versiyonunda bulunmayan yapay zeka özelliklerinin iPhone 16’da yer aldığını da söyleyebiliriz.

En önemli konulardan biri de elbette cihazın bataryası. Bu kapsamda 16 modelinin iPhone 14’den yüzde 6 daha büyük kapasiteye sahip pil ile geleceği bilinmekte ve bununla birlikte hızlı şarj opsiyonları da geliştirilmiş durumda. iPhone 14 modelinde Lightning portu bulunuyordu; 16 modelinde ise USB-C bağlantı noktası yer almakta. Bu özellik de daha hızlı veri şarj ve veri aktarımı olanağı sunmakta.

iPhone 14 ile iPhone 16 Özellikleri Farklılıkları

iPhone 16 ve iPhone 14 kıyaslamasında yeni modelin üstünlüğü pek çok açıdan gözlenmekte. Özellikle kamera özellikleri ve işlemci nitelikleri iki cihaz arasında büyük fark oluşturuyor. Bu karşılaştırma sonucunda iPhone 14 model sahiplerinin, eğer düşünüyorlarsa, iPhone 16 modeline geçmesi mantıklı gibi görünüyor. İki cihaz arasındaki farkları aşağıdaki tabloda açık bir şekilde görebilirsiniz.

MODELiPhone 16iPhone 14
Boyut6.1 inç boyut6.1 inç boyut 
Ek TuşAction Button ve Capture ButtonYalnızca Eski Sessiz Anahtarı
İşlemciApple A18 veya A18 ProApple A15 Bionic
Bellek8 GB RAM6GB RAM
Apple IntelligenceYapay Zeka DesteğiAI’yı desteklemiyor
DepolamaAynı depolama seçenekleri128 / 256 / 512 GB
Kamera formuMekansal Video desteğine sahip yeni dikey kameraÇapraz kamera düzeni
Ana kamera48MP ana kamera12MP ana kamera
Kamera moduMakro desteğine sahip 12MP ultra geniş kamera12MP ultra geniş kamera
Pil kapasitesiSöylentilere göre pil boyutu %6 artırılacak3.279 mAh pil
Bağlantı soketiUSB-C bağlantı noktasıLightning portu
Hızlı şarj20W şarj veya daha hızlı (belirsiz)20W kablolu şarj hızı 
Kablosuz şarj15W MagSafe veya daha hızlı (belirsiz)15W MagSafe kablosuz şarj
İlgili Makaleler

Yoğun çabalarımıza rağmen Telefon Teknik Özellikleri sayfamızdaki bilgilerin %100 doğru olduğunu garanti edemeyiz.

Belirli bir teknik özellik sizin için hayati önem taşıyorsa, her zaman telefon satıcısına danışmanızı öneririz; bunun için en iyi yol doğrudan web sitesini ziyaret etmektir.

Mevcut telefona ait herhangi bir bilginin yanlış veya eksik olduğunu düşünüyorsanız lütfen bizimle buradan iletişime geçin.

Cepkolik
Logo
Register New Account
Ürünleri karşılaştır
  • Total (0)
Karşılaştır
0