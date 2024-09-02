Apple tutkunları için nihayet yılın beklenen anı geldi; marka 9 Eylül 2024 tarihinde gerçekleştireceği lansmanla pek çok yeni cihazı ile birlikte iPhone 16 serisini de tanıtacak. Eski model iPhone sahipleri ise model yükseltip yükseltmeme konusunda kararsız. Bu kapsamda iPhone 14 sahibi olup da özellik konusunda kıyaslama yapmak isteyenler için iPhone 14 vs iPhone 16 karşılaştırması yaptık. İki model arasındaki farklar model yükseltmeye değer mi, bakalım…

iPhone 14 vs iPhone 16 Karşılaştırması!

iPhone 14 kullanıcısı olup da iPhone 16 modeline geçsem mi diye düşünenler için iki cihazın özelliklerini içeriğimizde derledik. iPhone 16 modeli iPhone 14’ten bariz olarak iyi mi, özellikleri arasında büyük farklar var mı, bakalım…

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iPhone 14 ve 16 modelleri ekran boyutu konusunda herhangi bir farklılık barındırmıyor; her ikisi de 6,1 inç ekran boyutuna sahip. Ancak yeni model iki yeni düğme barındıracak; Action Button ve Capture Button. Action Button düğmesi sessize alma ve özelleştirilebilir bazı işlevleri; Capture Button ise kamerada hızlı çekim yapma özelliğini sunuyor.

Kamera kısmına baktığımızda her iki model arasında bazı farklılıklar bulunduğu görülmekte. Yeni model 48 Megapiksellik bir ana kameraya sahipken iPhone 15 ana kamerası 12 MP çözünürlüklü ana kamera barındırıyor. Bu alandaki fark oldukça büyük ve kamera özelliklerine önem verenler için kıyaslamada iPhone 16 modelini son derece üste çıkarıyor.

iPhone 16 A18 Çipi ile Geliyor

iPhone 16 kamerası yalnızca çözünürlük bakımından değil diğer özellikleri bakımından da iPhone 14’e fark atıyor. Bu kapsamda Apple Vision Pro ile uyumlu olduğunu ve Spatial Video özelliğinin bulunduğunu söyleyebiliriz. Ayrıca 2X kayıpsız optik zoom özelliği de yeni modele eklenmiş durumda.

İşlemci tarafına baktığımızda ise iPhone 16’nın A18 yonga seti ile geleceği söylenmekte. iPhone 14 versiyonunda ise A15 Bionic bulunuyor ve buna göre yeni modelin önemli derecede performans artışı sunacağı söylenebilir. Bununla birlikte 14 versiyonunda bulunmayan yapay zeka özelliklerinin iPhone 16’da yer aldığını da söyleyebiliriz.

En önemli konulardan biri de elbette cihazın bataryası. Bu kapsamda 16 modelinin iPhone 14’den yüzde 6 daha büyük kapasiteye sahip pil ile geleceği bilinmekte ve bununla birlikte hızlı şarj opsiyonları da geliştirilmiş durumda. iPhone 14 modelinde Lightning portu bulunuyordu; 16 modelinde ise USB-C bağlantı noktası yer almakta. Bu özellik de daha hızlı veri şarj ve veri aktarımı olanağı sunmakta.

iPhone 14 ile iPhone 16 Özellikleri Farklılıkları

iPhone 16 ve iPhone 14 kıyaslamasında yeni modelin üstünlüğü pek çok açıdan gözlenmekte. Özellikle kamera özellikleri ve işlemci nitelikleri iki cihaz arasında büyük fark oluşturuyor. Bu karşılaştırma sonucunda iPhone 14 model sahiplerinin, eğer düşünüyorlarsa, iPhone 16 modeline geçmesi mantıklı gibi görünüyor. İki cihaz arasındaki farkları aşağıdaki tabloda açık bir şekilde görebilirsiniz.