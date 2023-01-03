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iPhone 15 modelleri 48MP ana kamera ile gelebilir

Apple, yakın zamanda piyasaya sürülen iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max'te önemli yükseltmeler sunsa da, normal iPhone 14 ve iPhone 14 Plus yalnızca küçük iyileştirmeler getirdi. Cihazların bir önceki yılki iPhone 13 modelleriyle büyük ölçüde aynı olması pek çok hayranı hayal kırıklığına uğrattı. Bazı sızıntı kaynaklarına göre, Pro olmayan iPhone 15 modellerinde 3 kümeli sensöre sahip 48 MP birincil kamera bulunabileceğini öne sürüyor.

Ahmet Ekinler

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Pro olmayan iPhone 14 serisi, diğer şikayetlerin yanı sıra aynı eski 12MP kameralarla geldiğinden biraz hayal kırıklığı yarattı. Haitong Intl Tech Research‘ten Jeff Pu‘nun bir raporuna göre, normal iPhone 15 serisi ana kameralarında 48MP 3’lü sensörler alacağından, bu durum gelecek nesilde değişebilir.

Bu, normal telefonlara daha iyi yakınlaştırma yetenekleri sağlayacak, ancak telefoto lensler daha pahalı modellere (Pro versiyonlara) özel olmaya devam edecek.

Hatta iPhone 15 Pro Max’in 3x tele lense ek olarak 6x periskop lense sahip olması bekleniyor. Ayrıca, yeni Pro’lar 3nm Apple A17 yonga setlerine yükseltmeli (ve 6 GB’tan 8 GB RAM’e atlamalı), iPhone 15 ve 15 Plus ise yalnızca mevcut A16 yongalarına yükselecek.

Dört modelin de AB düzenlemelerinde yakında yapılacak değişikliğe uyum sağlamak için USB-C bağlantı noktalarına sahip olması bekleniyor. Ancak yine de aralarında bir fark olacak – Ming-Chi Kuo, yalnızca Profesyonellerin USB 3.2 hızlarına sahip olacağını söylüyor (bu nedenle normal modelleri, şu anda tüm iPhone’lar gibi USB 2.0 ile sınırlı olacak).

Diğer beklenen farklılıklar, sanal ses ve güç düğmelerine geçişle (iPhone SE’deki home tuşuna benzer) gelebilen Pro modelleri için (paslanmaz çelik yerine) titanyum kasalardır.

Pu’ya göre iPhone 15 serisi 23 Eylül’den itibaren mağazalarda olacak (en azından Apple’ın şu anda belirlediği hedef bu).

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Ahmet Ekinler
Ahmet Ekinlerhttps://ahmetekinler.com/
Uzmanlık alanı dijital medya ve pazarlama. Teknolojiye merakı ve aşırı ilgilisi onu teknoloji bloğunda makale yazma ve inceleme konularında uzman yapıyor. Her ne kadar Apple hayranı olsa da başarılı teknolojik ürünleri takdir eder.
KaynakGsmarena

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