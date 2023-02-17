iPhone 15 Pro Canlı Görüntülendi – USB-C Bağlantı Noktasına Sahip!

Bugün erken saatlerde, Apple‘ın bir sonraki amiral gemisi akıllı telefonunun tasarımında ve özelliklerinde önemli değişiklikleri gösteren iPhone 15 Pro‘nun bazı ayrıntılı CAD çizimleri çevrimiçi olarak ortaya çıktı. Şimdi ise iPhone 15 Pro’nun USB-C bağlantı noktasına ve yeni Titanium tasarımına bir göz atma imkanı sunan görsel ortaya çıktı.

Apple’ın Avrupa’da uygulamaya konulan yasal değişikliklere uyum sağlamak amacıyla, yakında çıkacak akıllı telefonları için geleneksel Lightning bağlantı noktasından daha yaygın olan USB-C bağlantı noktasına geçmeyi planladığını zaten biliyor olabilirsiniz.

Söylentiler, iPhone 15 serisi telefonların yeni şarj bağlantı noktasıyla gelen ilk telefon olacağını gösteriyor. Bugün sızan görüntü, USB-C bağlantı noktasına sahip iPhone 15 Pro kasasına ilk kez bakmamızı sağladığı için bu söylentileri doğruluyor.

Görüntü Twitter’da paylaşıldı. Cihazın alt kısmına odaklanan resimde, açıkta kalan iki vida ve hoparlör deliklerinin yanında bir USB-C bağlantı noktasına sahip iPhone göze çarpıyor.

Source/Unknown21 Twitter

Yeni bağlantı noktası olmayan düzen, mevcut iPhone 14 Pro ile aynı görünüyor. Kaynak, USB-C’ye geçişle birlikte Apple’ın E75 Lightning Denetleyicisini bir E85 Bağlantı Noktası Denetleyicisi ile değiştirmek istediğini söylüyor.

Bu görsel sadece yaklaşan iPhone 15 Pro’nun USB-C bağlantı noktasını göstermekle kalmıyor, aynı zamanda bize telefonun yeni titanyum tasarımına da bir göz atma imkanı tanıyor. Birkaç kaynağa göre Apple, bu yıl iPhone 15 Pro serisi için paslanmaz çelikten titanyuma geçmeyi planlıyor.