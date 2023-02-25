iPhone 15 Pro Max’in 3D Görüntüleri Yayınlandı!

Apple‘a çok yakın bir kaynak yeni iPhoneların 3D modellerini sızdırdığında, Apple hayranları merakla beklenen iPhone 15 Pro Max’in ön incelemesini görmüş oldu. Görseller arkada üç kamera merceği ile önceki modellere çok benzeyen bir tasarımı gösteriyor. Bununla birlikte, telefonu daha güçlü ve verimli hale getirmesi beklenen bazı önemli değişiklikler var.

Telefonun, daha hızlı performans ve gelişmiş güç verimliliği vaat eden Apple’ın yeni A17 çipinden güç alması bekleniyor. Bu çip Pro serisine özel olacakken, iPhone 15 modelleri Pro ve Pro Max serilerinin önceki nesillerinde görülen A16 çipini kullanmaya devam edecek.

Ek olarak, iPhone 15 Pro Max, diğer modellerden daha büyük bir RAM kapasitesine sahip olacak ve bu da daha hızlı çoklu görev ve gelişmiş depolama kapasiteleri sağlayacak.

Source/Ice Universe

Sızdırılan 3D modeller de telefonun herhangi bir fiziksel tuşa sahip olmayabileceğini öne sürüyor. Bunun yerine telefonun, iPhone 7 ve 8’de görülen ana sayfa düğmelerine benzer, dokunsal geri bildirime sahip ‘katı hal düğmelerine’ sahip olması bekleniyor.

Telefonun, tüm iPhone 15 modellerinde görülen aynı 5G Qualcomm modem çip teknolojisi ile birlikte USB 3.2 veya Thunderbolt 3 aktarım hızlarına sahip yükseltilmiş bir USB-C bağlantı noktasına sahip olması bekleniyor. Bu, kullanıcıların yıldırım hızında indirme ve yükleme hızlarının yanı sıra gelişmiş bağlantı bekleyebilecekleri anlamına geliyor.