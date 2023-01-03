iPhone 15 Pro Modellerinde Titanyum Çerçeve, Dokunmatik Düğmeler ve Artırılmış RAM’e Sahip Olacağı Söyleniyor

Teknoloji analisti Jeff Pu’ya göre Apple‘ın yeni nesil iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max, titanyum çerçeve, dokunsal geri bildirimli katı hal düğmeleri ve artırılmış RAM gibi birçok yeni özelliğe sahip olacak.

Hong Kong yatırım firması Haitong International Securities için bugün bir araştırma notunda Pu, 6.1 inçlik iPhone 15, 6.7 inçlik iPhone 15 Plus, 6.1 inçlik iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max’i içereceğini söylediği iPhone 15 serisinden beklentilerini sıraladı. Özellikle, Pro modellerinin bir titanyum çerçeveye ve iki ekstra Taptic Engine’den dokunsal geri bildirime sahip katı hal ses ve güç düğmelerine sahip olmasını bekliyor. Ayrıca iPhone 14 Pro modellerinde 6 GB olan RAM’in Pro modellerinde 8 GB olmasını bekliyor.

Bu özelliklerin üçü de, sızıntı yapan “ShrimpApplePro” ve analist Ming-Chi Kuo gibi diğer kaynaklar tarafından iPhone 15 Pro modelleri için zaten söylendi.

Pu, iPhone 15 Pro modellerinin TSMC’nin 3nm işlemiyle üretilen A17 Bionic çipten güç alacağını söylerken, iPhone 15 ve iPhone 15 Plus’ın A16 Bionic çip ve 6GB RAM ile donatılmasını bekliyor. Dört modelin hepsinde bir USB-C bağlantı noktası ve Qualcomm’un 5G ve LTE için Snapdragon X70 modemi bulunacağını söylenmişti.

Yaygın bir söylentiye göre Pu, iPhone 15 Pro Max’teki telefoto lensin artırılmış optik yakınlaştırma için periskop teknolojisine sahip olmasını bekliyor. Pu, iPhone 15 ve iPhone 15 Plus’ta iPhone 14 Pro modellerinde olduğu gibi 48 megapiksel arka kamera lensi bekliyor.

Pu, “en son tedarik zinciri kontrolleri ve teknoloji endüstrisi hakkındaki görüşlere” dayanarak, Apple’ın tedarik zincirindeki birçok şirketin hisse senedi fiyatları konusunda temkinli olmaya devam ediyor. Pu, Apple’ın ürün ivmesinin “zayıfladığına” inanıyor ve iPhone, Mac, Apple Watch ve AirPods sevkiyatlarının 2023’te yıldan yıla düşüş göstermesini bekliyor.

Pu, Apple’ın gelecek planlarını tahmin etme konusunda karışık bir sicile sahip, ancak bugün iPhone 15 modelleri hakkında paylaştığı bilgilerin çoğu daha önce söylentiler arasındaydı. Apple’ın iPhone 15 serisini her zamanki gibi Eylül ayında duyurması bekleniyor.