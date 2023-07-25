iPhone 15 Pro’nun fiyatı şimdiden cep yakıyor – tüm detaylar

Apple’ın geçen yılki iPhone 14‘e kıyasla daha az sayıda iPhone 15 cep telefonu üretmesi bekleniyor, ancak şirket az sayıda iPhone 15 ile de rekor bir kâr elde edebilir. Çünkü şirket, iPhone 15 Pro modellerinin fiyatını artırmayı düşünüyor.

Bu söylentiler geçen ay The Economic Times’ın tüm ürün yelpazesinin %10 ila %20 arasında bir artış görebileceğini öne süren bir raporuyla örtüşüyor, ancak rapor, fiyatların ne kadar artabileceğini söylemiyor.

Dört yıl önce iPhone 11 Pro’nun piyasaya sürülmesinden bu yana, Apple’ın iPhone Pro ve iPhone Pro Max modelleri sırasıyla 999 dolar ve 1.099 dolar başlangıç ​​fiyatını korumuştu ancak bu yıl işler değişiyor.

Kaynaklar, Apple’ın bu yıl muhtemelen yaklaşık 85 milyon cep telefonu üreteceğini söyledi; bu, Apple’ın geçen yılki iPhone 14 talebinden 5 milyon daha düşük.

Şirketin yüksek üretim rakamını tercih etme kararı, özellikle zorlu küresel ekonomik koşullar ve akıllı telefon pazarının 2024’teki toparlanma öncesinde bu yıl daralma yaşayacağına dair tahminler göz önüne alındığında cesur bir hareket gibi görünüyor