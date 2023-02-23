Ana SayfaAkıllı TelefoniPhone 15 Serisi Çok Daha Uzun Pil Ömrü Vaat Edecek!

iPhone 15 Serisi Çok Daha Uzun Pil Ömrü Vaat Edecek!

28nm çipin ana faydası, pil ömrü üzerinde önemli bir etkisi olabilecek azaltılmış güç tüketimi. Bu, gün boyunca yoğun bir şekilde telefonlarına güvenen ve şarjlar arasında daha uzun süre dayanmasına ihtiyaç duyan kullanıcılar için özellikle önemli olabilir.

Ayşen Sıla

-

0
Okuma Süresi: 2 dk.
8
Apple iPhone 15 Pro'da farklı ses düğmesi tasarımı olabilir

Google Yeni Navigasyon Sistemi İçin Mercedes Benz İle Ortaklık Kurdu!

Mercedes-Benz ve Google özel bir navigasyon sistemi oluşturmak üzere bir ortaklık kurdu. Özelleştirilmiş yerleşik navigasyon sistemi,...

Eylül ayında tanıtılacak olan Apple iPhone 15 serisi ile ilgili sızıntılar şimdiden ortaya çıkmaya başladı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da en ucuz ve en pahalı modeller en çok ilgiyi üzerine çekecek gibi görünüyor. Son olarak seri hakkında yeni bilgiler ortaya çıktı. 

iPhone 15 serisinin, 28nm’lik bir süreç kullanılarak üretilen yeni bir ekran sürücüsü çipi sayesinde daha fazla güç verimli OLED ana sahip olacağı söyleniyor. 28nm çipin ana faydası, pil ömrü üzerinde önemli bir etkisi olabilecek azaltılmış güç tüketimi. Bu, gün boyunca yoğun bir şekilde telefonlarına güvenen ve şarjlar arasında daha uzun süre dayanmasına ihtiyaç duyan kullanıcılar için özellikle önemli olabilir.

iPhone 15 için büyük bir ekran yükseltmesi söz konusu olmasa da, Dynamic Island özelliğinin standart iPhone 15 ve iPhone 15 Plus’a da gelmesi bekleniyor. Bu özellik ilk olarak iPhone 13 Pro modellerinde tanıtıldı ve ekranın küçük bir bölümünün aydınlatılarak bildirimlerin ve diğer bilgilerin görüntülenmesine olanak tanırken, ekranın geri kalanı kapalı kalarak pil ömründen tasarruf ediyor.

iPhone 15 Ultra

OLED ekranların kullanımı, iPhone X‘ten bu yana iPhone serisinin temelini oluşturuyor ve Apple’ın sürekli olarak teknolojiyi iyileştirmenin yollarını aradığı açık. Güç açısından daha verimli bir ekran sürücüsüne geçiş, bu çabada önemli bir adım olabilir. Ek olarak, ekranın etrafındaki çerçevelerin 15 Pro modellerinde daha ince olması bekleniyor, bu da bu cihazlara Apple Watch Series 8’e benzer bir görünüm verebilir.

-- Reklam --

JBL Wave Buds, 32 Saat Pil Ömrüyle Satışa Çıktı!

JBL yeni kulaklıklarını bugün piyasaya sürdü. Kulaklıklar JBL Wave Buds ve Wave Beam olarak adlandırılıyor. Her iki kulaklık da farklı...
Önceki İçerik
Google Yeni Navigasyon Sistemi İçin Mercedes Benz İle Ortaklık Kurdu!
Sonraki İçerik
Samsung Bixby Artık Aramaları Yanıtlayabilecek!
Ayşen Sıla
Ayşen Sıla
Yeni dünyaya olan merakımla birlikte pekişen yazım alanında da kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Tam şu anda kendi kitabımı kaleme alırken, dünyamızı kuşatan ve hayatımızın bir parçası haline gelen teknolojiye dair her şeyi ilgiyle takip ediyorum.

Cevap Ver

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen isminizi buraya giriniz

Copyright @ Cepkolik.com 2021