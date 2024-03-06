Geçtiğimiz günlerde iPhone Türkiye, tüm ürünlere zam yaptı. En son zammı geçtiğimiz yılın Aralık ayında yapan marka 2024’ün ilk fiyat artışını geçtiğimiz günlerde gerçekleştirmiş oldu. Yapılan zam sonrasında iPhone 15 Max 1 TB modeli 108 bin TL seviyesine yükseldi. Ancak bilindiği üzere bu fiyatlar telefonun fiyatı vergi eklenmiş halleri. Biz iPhone’u vergisiz kullansak kaç liraya kullanırdık? iPhone 15 serisi vergisiz fiyatları ne kadar, inceleyelim.

iPhone 15 Serisi Vergisiz Fiyatları Ne Kadar?

Ülkemizdeki vergi yasaları gereği özellikle teknolojik ürünlerde yurt dışına göre oldukça farklı fiyat tabloları ile karşılaşıyoruz. Örneğin iPhone’u en pahalı kullanan ülkelerden biriyiz.

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Geçtiğimiz günlerde Apple Türkiye’nin tüm ürünlere zam yapması, iPhone 15 modellerinin vergisiz fiyatları hakkında kullanıcıyı meraka düşürdü. iPhone’un son serisi iPhone 15’in tüm modellerinden ne kadar vergi alınıyor ve vergisiz fiyatları ne kadar bahsedeceğiz ancak bundan önce ülkemizde telefonlardan alınan vergiler neler, hangi oranlarda alınıyor, öncelikle bunlara bakalım.

Ülkemizde Telefonlardan Alınan Vergiler

Türkiye vergi yasaları kapsamında ülkemizdeki akıllı telefonlardan dört ayrı vergi tahsil edilmektedir. Bahse konu vergiler; Kültür Bakanlığı Payı, TRT Bandrol Ücreti, ÖTV ve KDV şeklinde. Söz konusu vergilerin hangi oranlarda alındığını da şu şekilde listeleyelim:

Kültür Bakanlığı Payı: % 1

TRT Bandrol Ücreti: % 12

ÖTV: % 25, % 40 ya da %50

KDV: % 20

Yukarıda belirttiğimiz gibi Özel Tüketim Vergisi aslında 3 kademeden oluşuyor. Teoride bu şekilde olsa da pratikte durum böyle olmuyor ve tüm telefonlardan yüzde 50 ÖTV alınıyor. Peki neden? Yüzde 25’lik ÖTV, fiyatı bin 500 TL’yi aşmayan cep telefonlardan, yüzde 40’lık ÖTV fiyatı 3 bin TL’yi aşmayan cep telefonlarından alınacak şekilde belirlenmiştir. 3 bin TL üzeri telefonlar için belirlenen ÖTV oranı ise yüzde 50’dir. Günümüzde, Türkiye şartlarında 3 bin TL ve aşağı fiyatlarda bir telefon olmadığı için bütün telefonlar yüzde 50’lik ÖTV dilimine girmektedir. Ülkemizde akılı telefonlardan alınan vergi oranı toplamda yüzde 103,6 yapmaktadır.

iPhone 15 Vergisiz Fiyatları

iPhone 15 serisinin vergisiz fiyatlarını ve ne kadar vergi alındığını ayrıntılı bir şekilde belirtelim…

iPhone 15 128 GB vergisiz fiyatı, tahsil edilen vergi miktarları ve toplam vergi oranı aşağıdaki gibidir:

Vergisiz fiyatı: 25.230 TL

Yüzde 1 Kültür Bakanlığı Payı: 252 TL

Yüzde 12 TRT Bandrol Ücreti: 3.058 TL

Yüzde 50 ÖTV: 14.270 TL

Yüzde 20 KDV: 8.562 TL

Toplam vergi miktarı: 26.142 TL

Toplam vergi oranı: Yüzde 103,6

Satış fiyatı: 58.499 TL

iPhone 15 Plus vergisiz fiyatı, tahsil edilen vergi miktarları ve toplam vergi oranı aşağıdaki gibidir:

Vergisiz fiyatı: 28.387 TL

Yüzde 1 Kültür Bakanlığı Payı: 283 TL

Yüzde 12 TRT Bandrol Ücreti: 3.440 TL

Yüzde 50 ÖTV: 16.055 TL

Yüzde 20 KDV: 9.633 TL

Toplam vergi miktarı: 29.413 TL

Toplam vergi oranı: Yüzde 103,6

Satış fiyatı: 66.999 TL

iPhone 15 Pro vergisiz fiyatı, tahsil edilen vergi miktarları ve toplam vergi oranı aşağıdaki gibidir:

Vergisiz fiyatı: 31.544 TL

Yüzde 1 Kültür Bakanlığı Payı: 315 TL

Yüzde 12 TRT Bandrol Ücreti: 3.823 TL

Yüzde 50 ÖTV: 17.841 TL

Yüzde 20 KDV: 10.705 TL

Toplam vergi miktarı: 32.685 TL

Toplam vergi oranı: Yüzde 103,6

Satış fiyatı: 75.499 TL

1TB iPhone 15 Pro Max vergisiz fiyatı, tahsil edilen vergi miktarları ve toplam vergi oranı aşağıdaki gibidir: