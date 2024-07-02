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Apple her yıl olduğu gibi bu yıl da sonbahar aylarında yeni iPhone modellerini tanıtacak ve piyasaya sürecek. Bu yıl bitmeden kullanıcı ile buluşacak olan iPhone 16’ların tanıtımı henüz gerçekleşmese de şimdiye dek pek çok özelliği ortaya çıktı. Şimdi ise RAM büyüklüğü konusunda yeni söylemler mevcut. Yapay zeka teknolojisi Apple Intelligence sistem gereksinimleri nedeni ile iPhone 16 modelleri daha büyük RAM ile gelecek. İşte ayrıntılar…

iPhone 16 Modelleri Daha Büyük RAM ile Gelecek

Yapay zeka teknolojisinin bu denli yaygınlaşması pek çok marka gibi Apple’ın da bu alandaki çalışmalarını artırıyor. Apple yapay zeka teknolojisi Apple Intelligence sistem gereksinimlerine göre yüksek RAM büyüklüğüne ihtiyaç duyuyor. Örneğin iPhone 15 ve 15 Plus modelleri Apple Intelligence teknolojisine sahip değil, RAM büyüklükleri de bu teknolojiye uygun değil; yani daha düşük diyebiliriz.

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iPhone 15 serisinden 15 Pro ve 15 Pro Max cihazlarında Apple Intelligence ve üretken yapay zeka teknolojisi bulunmakta. Yeni iPhone serisi çıkmak üzereyken iPhone tutkunlarının da merak ettiği en önemli konulardan biri serinin her modelinde Apple yapay zeka teknolojisi bulunacak mı?

Apple’ın iPhone 16 ve 16 Plus modellerindeki RAM miktarlarını artırması ve yapay zeka platformu Apple Intelligence ile uyumlu hale getirmesi bekleniyor. Apple iPhone serilerinde pro ve pro olmayan modellerin RAM’leri arasında fark olacak şekilde üretiyor. 16 ve 16 Plus modellerindeki RAM büyüklüklerinin artırılması doğal olarak 16 serisinin pro modellerindeki RAM miktarının da artması anlamına geliyor.

iPhone 16 Serisi RAM Büyüklükleri Nasıl Olacak?

Apple resmi olarak açıklamasa da iPhone 15 ve 15 Plus modellerinde 6 GB RAM ve serinin Pro modellerinde ise 8 GB RAM olduğu söylenmekte. Nedeni bilinmiyor ancak Apple bu bilgileri resmi olarak duyurmuyor. Apple Intelligence yapay zeka platformunun çalışması için de cihazdaki NPU’nun da güçlü olması gerekiyor.

Bunların yanı sıra A16 Bionic çipi, yani iPhone 15 ve 15 Plus modellerinde bulunan çip; 15 serisinin Pro modellerinde bulunan A17 Pro çipinden daha yavaş (yaklaşık 2 kat) NPU barındırmakta. Bütün bu veriler ışığında yeni gelecek iPhone 16 serisinin Pro olmayan modellerinde RAM büyüklüğünün minimum 6 GB’dan 8 GB’a çıkması bekleniyor.

iPhone 16 ve 16 Plus modellerindeki RAM’in 8 GB’a yükselmesi serinin Pro modellerinde kullanılan RAM’in de 8 GB’dan daha büyük olacağı anlamına geliyor. Yukarıda da belirttiğimiz gibi Apple serisinin giriş seviyesi ve Pro modelleri arasında RAM farkı olmasını benimsemekte.