Ana Sayfa » Akıllı Telefon iPhone 16 Pro 4K Çözünürlükte 120 FPS Video Çekebilecek! Akıllı Telefon iPhone 16 Pro 4K Çözünürlükte 120 FPS Video Çekebilecek! Emine Emre 2 Görüntüleme

Apple It’s Glowtime etkinliği 9 Eylül’de geçekleştirilecek. Apple iPhone 16 serisi başta olmak üzere akıllı saatten kablosuz kulaklığa kadar pek çok yeni cihazının tanıtımını yapacak. Etkinliğe çok kısa bir zaman kalmışken hala yeni sızıntılar gelmeye devam ediyor. Bu kapsamda iPhone 16 Pro 4K çözünürlükte 120 FPS video çekebilecek iddiaları medyaya yayılmış durumda. İşte ayrıntılar…

iPhone 16 Pro 4K Çözünürlükte 120 FPS Video Çekebilecek!

Apple It’s Glowtime etkinliği hakkında sızıntılar devam ediyor. Bu defa da iPhone 16 Pro kamera özellikleri hakkında yeni bilgiler geldi. Güvenilir kaynaklardan gelen sızıntılara göre 16 Pro kamerası 4K çözünürlükte 120 FPS video kaydı yapabilecek. 4K çözünürlük iPhone 15 serisinde de mevcut anca 120 FPS değeri selef modelin tam iki katı. Hali hazırda Apple’ın iPhone 15 serisinin 4K çözünürlük ve 60 FPS hızında video çekebildiğini hatırlatalım.

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120 FPS değeri video ile oldukça yüksek kaliteli video kayıtları ortaya çıkacak. Apple kamera konusunda son derece iddialı bir şekilde yolun devam diyor. Güvenilir sızıntı haberleri ile bilinen 9to5Mac’dan gelen bilgilere göre marka, İphone 16 Pro’da 8K çözünürlüklü video kaydını da test etmiş durumda. 8K çözünürlük özelliği 16 Pro ile gelecek mi henüz bilinmiyor ancak cihazın 48 Megapiksel çözünürlük sunan geniş açı kamerasının 8K çözünürlüğü destekleyebileceği söyleniyor.

iPhone 16 Pro modelinin 12 Megapiksellik telefoto kamerası ile geleceği bilinmekte. Bu telefoto lensinin 8K çözünürlük için yeterli olmadığı da gelen bilgiler arasında. Bu sızıntıların yanı sıra 8K çözünürlüğün bu yıl ki cihazlarda olmayacağı ve önümüzdeki yıl iPhone 17 Pro Max ile geleceği de söylenmekte.

16 Pro Uzamsal Fotoğraf Çekebilecek

iPhone 16 Pro’nun muhteşem kamera özellikleri yalnızca bunlarla kalmıyor. Cihaz, video çekerken rüzgar sesi azaltma, duraklatma, devam ettirme gibi özelliklerin yanı sıra JPEG-XL formatında fotoğraf çekebilme özelliğine de sahip. JPEG – XL formatında kayıplı ve kayıpsız fotoğraf çekme, yeni fotoğraf stilleri, uzamsal fotoğraf çekebilme gibi yetenekler de iPhone 16 pro ile sunulacak. Uzamsal fotoğraflar Apple Vision Pro başlığı ile 3 boyutlu olarak izlenebilecek.

iPhone 16 Pro’nun kamera özellikleri söylenildiği gibiyse Apple kamera konusunda her yıl olduğu gibi bu yılda şovunu yapacak demektir. Söz konusu nitelikler muhteşem bir kamera performansına işaret ediyor. Profesyonel fotoğrafların çekilebileceği iPhone 16 Pro’nun tüm nitelikleri 9 Eylül’de resmi olarak lanse edilecek. Apple Glowtime etkinliği için son 2 gün!