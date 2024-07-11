iPhone 16 Pro, Telefoto Lensiyle Sizi Şaşırtabilir!

Apple’ın Eylül ayında iPhone 16 serisini piyasaya sürmesi bekleniyor. Son gelişmelere göre ünlü bir analist, iPhone 16 Pro’nun iPhone 15 Pro Max’in tetraprism 5x telefoto lensini alabileceğini açıkladı.

Geçen yıl Apple, iPhone 15 serisine periskop telefoto kamerası ekledi, ancak bu özellik sadece üst modelde bulunuyordu. iPhone 15 Pro, önceki modeliyle aynı 3x telefoto lensine sahip. iPhone 15 Pro Max’in 5x periskop telefoto lensini, 1/3.06 inç sensörle donatılmış olup, bu, önceki 3x telefoto lensini desteklediği 1/1.35 inç sensörden biraz daha büyük ve 3D sensörü de destekliyor. Ancak 5x periskop telefoto, önceki 3x telefoto ile aynı 12MP çözünürlüğe sahip.

Apple zaten iki kamera lens modülü üreticisi olan Largan Precision ve Genius Electronic Optical (GSEO) ile anlaşma yapmış durumda. Bu firmalar, periskop telefoto modülünün lenslerinin üretiminden sorumlu olduklarını bildirdiler. Eğer son rapor doğruysa, hem iPhone 16 Pro hem de Pro Max, tetraprism telefoto kameraya sahip olabilir.

iPhone 17 Pro Max’in telefoto modülünde çözünürlük artışıyla ilgili söylentiler var. Telefonun, tetraprism telefoto için geçen yılın 1/3.06 inçlik sensörüne kıyasla 48MP daha büyük (1/2.6 inç) bir görüntü sensörü alması bekleniyor. Bu, önceki modele kıyasla daha uzun bir zoom aralığı sunabilir.

Bir rapora göre, Apple’ın tetraprism telefoto lensi daha büyük bir diyafram açıklığına izin veriyor, bu da sensöre daha fazla ışık ulaşmasına yardımcı olur. Dolayısıyla, Pro modeline tetraprism kamera eklenmesi, düşük ışık koşullarında daha iyi yakınlaştırma çekimleri yapmasına yardımcı olabilir.

Tetraprism teknolojisindeki bir sonraki yükseltme, iPhone 19 serisi ile bekleniyor. Bu seri, tetraprism modülündeki ek prizmaları içerecek, böylece odak uzunluğunu artırarak daha uzun bir zoom aralığı sunacak.