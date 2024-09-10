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Apple heyecanla beklenen Glowtime etkinliği nihayet gerçekleşti. Dünya devi, etkinlikte iPhone 16 serisi ile birlikte pek çok cihazını tanıttı. Bu kapsamda iPhone 16 Pro ve 16 Pro Max özellikleri ve fiyatı duyuruldu. Apple’ın tanıtımını yaptığı diğer cihazları farklı içeriklerle sizlere aktaracağız. Şimdi yılın en çok beklenen, en çok merak edilen telefonunu inceleyelim…

iPhone 16 Pro ve 16 Pro Max Özellikleri ve Fiyatı Duyuruldu

iPhone 16 Pro modellerinde tasarım bakımından selef modellere nazaran pek bir fark yok ancak ekran boyutlarında değişiklik mevcut. iPhone 16 Pro modeli 6,3 inç büyüklüğünde bir ekranla gelirken 16 Pro Max modeli ise 6,9 inç büyüklüğünde bir ekrana sahip. Cihazlar daha ince titanyum çerçeveler ve selef modelle göre daha büyük ekran barındırmakta.

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iPhone 16 Pro modelleri, eylem düğmesinin yanı sıra dokunmaya duyarlı bir kamera düğmesi ile gelmekte. Bunun yanı sıra her iki modelde A18 pro yonga setinden gücünü almakta. Şarj ömrünü uzatan mAh kapasitesi artırılmış bir bataryaya sahip olan Pro modelleri gelişmiş termal tasarıma sahip. Bunların yanı sıra tüm iPhone 16 modellerinin AI ile donatıldığını ve seriye altın titanyum yeni renginin katıldığını belirtelim. Kamera kısmında da oldukça büyük değişiklikler yapılmış durumda; tüm ayrıntıları yakından inceleyelim…

Apple’ın En Büyük Ekrana Sahip Telefonu

iPhone 16 Pro Max Apple’ın en büyük ekrana sahip telefonu olarak piyasaya çıkıyor. Ekranın büyümesinin yanı sıra çerçeveler de her geçen yıl daha da inceliyor. 2023 yılında çıkan modellerde 3,5 mm’den 2 mm’ye düşen çerçeve kalınlığı yeni Pro modellerde 1,5 mm seviyesine kadar indirildi. İnce çerçeve telefonları tasarım bakımından daha üst seviyeye çıkarmakta. Apple çerçeveleri BRS teknolojisi ise inceltiyor.

Apple iPhone 15 pro modellerine eylem butonu eklemişti. 16 Pro modellerinde eylem düğmesinin yanı sıra bir de capture düğmesi yer alıyor. Bu düğme nasıl basıldığına bağlı olarak farklı işlemler gerçekleştiriyor. Duyarlı bir şekilde tasarlanan düğmeye normal bir şekilde basıldığında telefonun kamerasını ya da ayarladığınız kamera uygulamasını açıyor. Düğmeye yumuşak bir şekilde dokunulduğunda otomatik odaklama; düğmenin üzerinde parmağınızı kaydırdığınızda pozlama ve yakınlaştırma ayarlarını yapıyor.

4K 120 FPS Video

Pro modellerinin kamera özelliklerine baktığımızda ise ana kameranın selef modele göre değişmediğini ve 48 megapiksel çözünürlüklü olduğunu söyleyebiliriz. Bununla birlikte ultra geniş açılı kamera kısmında büyük bir değişim söz konusu ve 12 MP’den 48 MP’e çıkmakta. Yani az ışıklı alanlardan da yeni iPhone Pro modelleri ile oldukça kaliteli fotoğraflar çekilebilecek.

iPhone 16 Pro ve 16 Pro Max modelleri fotoğrafta olduğu gibi videoda da büyük bir yenilikle geliyor. Bu kapsamda telefonlar ile 4K çözünürlükte ve 120 fps’de uzamsal video çekilebiliyor. Bununla birlikte harici depolamaya bağlanarak 120fps’de ProRes 4K video da çekilebilmekte. Bunun yanı sıra her iki model de iPhone 15 Pro ve Pro Max modellerinde olduğu gibi, 5x optik yakınlaştırma ve 25x dijital yakınlaştırma yapabiliyor.

Apple A18 Pro İşlemci

16 Pro ve 16 Pro Max modellerinin önemli kamera özellikleri arasında QuickTake’in 1080p’den 4K’ya yükseltilmiş olması da yer alıyor. Bunların yanı sıra Pro modelleri ile JPEG-XL formatında kayıplı ve kayıpsız fotoğraflar çekilebilmekte. Kamera uygulamasında video çekerken rüzgar gürültüsünü engelleme, yeni fotoğraf stilleri, uzamsal fotoğraflar çekebilme özellikleri de yeni Pro serisinde yer almakta.

Batarya kısmına baktığımızda ise öncelikle ısınma sorununu çözmek için termal soğutma tarafı geliştirilmiş durumda. mAh kapasitelerine gelirsek de iPhone 16 Pro modeli 3577 mAh kapasiteli batarya ile gelirken Pro Max modeli 4676 mAh kapasiteli bir pil ile geliyor. 16 Pro modellerinin işlemci kısmında ise Apple A18 Pro yonga setinin bulunduğu belirtilmiş durumda.

A18 çipler özellikle Apple Intelligence özelliklerinin cihazlarda tam olarak kullanılabilmesini sağlayacak. 8 GB’lık RAM belleğe sahip olan cihazlar Wi-Fi 7 bağlantı desteğine de sahip. iPhone 16 Pro serisi renk seçeneklerine değinecek olursak da bu yıl desert titanum renginin de opsiyonlar arasına dahil edildiğini söyleyebiliriz. Pro serisinin siyah titanyum, çöl titanyum, beyaz titanyum ve naturel titanyum renkleri ile geldiğini belirtelim.

iPhone 16 Pro Özellikleri

iPhone 16 Pro özelliklerini kısaca listeleyelim:

Ekran: 6.3 inç, 2622 x 1206, 2000 nit, 120Hz ProMotion, Super Retina XDR

İşlemci: Apple A18 Pro

Bellek: 8 GB RAM

Depolama: 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1 TB

Arka kamera: 48 MP (birincil) + 12 MP (telefoto) + 48 MP (ultra geniş)

Ön kamera: 12 MP

Batarya: 3577 mAh

Yazılım: iOS 18

Boyut ve ağırlık: 149.6 x 71.5 x 8.25 mm, 199 g

Fiyat: Yaklaşık 1000 dolardan başlamakta

iPhone 16 Pro Max Özellikleri ve Fiyatı

iPhone 16 Pro Max özelliklerini kısaca listeleyelim:

Ekran: 6.9 inç, 2868 x 1320, 2000 nit, 120 Hz ProMotion, Super Retina XDR

İşlemci: Apple A18 Pro

Bellek: 8 GB RAM

Depolama: 256 GB, 512 GB, 1 TB

Arka kamera: 48 MP (birincil) + 12 MP (telefoto) + 48 MP (ultra geniş)

Ön kamera: 12 MP

Batarya: 4676 mAh

Yazılım: iOS 18

Boyut ve ağırlık: 163 x 77.6 x 8.25 mm, 227 g

Fiyat: Yaklaşık 1200 dolardan başlamakta

iPhone 16 Pro Max Türkiye Fiyatı

iPhoen 16 Pro ve Pro Max modelleri fiyatları aşağıdaki tablodaki gibidir:

iPhone 16 Pro Max fiyat listesi iPhone modeli 128GB 256GB 512GB 1TB iPhone 16 Pro 999 dolar (82.999 TL) 1099 dolar (87.999 TL) 1299 dolar (97.999 TL) 1499 dolar (107.999 TL) iPhone 16 Pro Max – 1199 dolar (99.999 TL) 1399 dolar (109.999 TL) 1599 dolar (119.999 TL)

iPhone 16 Pro Max Ne Zaman Satışa Çıkacak?

iPhone 16 pro serisi 13 Eylül 2024 tarihinde ön siparişe açılacak; piyasaya çıkış tarihi ise 20 Eylül olarak deklare edilmiş durumda.