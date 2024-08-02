iPhone 16 Pro’nun Bataryası Daha İyi Olacak!

Apple’ın yeni iPhone 16 modellerinin bu sonbaharda piyasaya sürülmesi beklenirken, iPhone 16 Pro Max ve iPhone 16 Pro’da görmemiz muhtemel pil kapasitesi artışıyla ilgili bilgiler de ortaya çıktı. Görünüşe göre çok daha iyi özellikler bizi bekliyor.

Yeni gelen bilgilere göre iPhone 16 Pro’nun 3.577 mAh, iPhone 16 Pro Max’in ise 4.676 mAh kapasiteye sahip olması bekleniyor. Daha önceki bilgiler iPhone 16 için 3.561mAh, iPhone 16 Plus için 4.006mAh ve iPhone 16 Pro Max için 4.747mAh. Bu, iPhone 16 Pro Max ile güzel bir şekilde uyuşuyor ve en büyük kapasiteye sahip olacağını doğruluyor.

Bu, Apple’ın daha yüksek kapasiteli pilleri aynı boyuttaki telefonlara sığdırmasına olanak tanıyan geliştirilmiş enerji yoğunluğuna sahip pil hücreleri kullanacağını söyleyen raporlarla da kısmen örtüşüyor ve kısmen çelişiyor . Kaynağımıza göre iPhone 16’nın kapasitesi 3.561mAh (%6,3 boyut artışı), iPhone 16 Plus’ın kapasitesi 4.006mAh (%8,6 azalma), iPhone 16 Pro’nun kapasitesi 3.355mAh (%2,5 artış) ve iPhone 16 Pro Max’ın kapasitesi 4.676mAh (%5,7 artış) olacak.

iPhone 16 Modelleri Daha Büyük RAM ile Gelecek

Pillerden bahsetmişken, yeni, daha enerji yoğun hücreler nihayet daha hızlı şarj hızlarından faydalanacak gibi görünüyor, söylentiler 40W kablolu hızlı şarj ve 20W MagSafe hızlı şarjı öneriyor. Bu fena değil, ancak Samsung Galaxy S24 Ultra’nın ulaşabildiği 45W kadar hızlı değil, 67W şarjı olan OnePlus Open’dan bahsetmiyoruz bile. Yine de Apple’ın hem pil kapasitesini hem de şarj hızını artırarak telefon pazarının geri kalanıyla daha uyumlu hale getirmesini görmek güzel.