iPhone 16 Pro’nun Kamerası Belli Oldu!

Apple’ın iPhone 16 Pro modellerine her iki modelde de periskop lensi donatmayı planladığı, standart Pro modeline ilk kez 5x optik zoom getireceği konuşuluyor.

Daha önce sadece iPhone 15 Pro Max bu etkileyici zoom özelliğine sahipti ve bu durum bazı kullanıcıları küçük bir telefon mu yoksa üstün telefoto performansı mı tercih etmeleri konusunda zor bir seçim yapmaya zorluyordu. Yeni raporlara göre, Apple kullanıcı geri bildirimlerini dinliyor ve Pro kamera deneyimini ürün yelpazesi boyunca daha tutarlı hale getiriyor.

Apple’ın iPhone 16 Pro, telefoto lensine özel bir “dörtlü yansıma prizması” tasarımıyla benzersiz bir yaklaşım getiriyor. Bu, rakiplerine göre daha ince bir kamera çıkıntısına izin verirken, biraz maliyeti artırıyor. Ekstra ışık lens içinde yansır ve bu, düşük ışıkta telefoto performansını etkileyebilir.

iPhone 16 Pro yeni 5x zoom özelliğiyle dikkat çekerken, iPhone 16 Pro Max hakkında dolaşan söylentiler ise daha iyi bir telefoto kamerası işaret ediyor. Pro Max için özel olarak “süper telefoto” lensinin olabileceği spekülasyonları var, muhtemelen daha fazla zoom yeteneği sunabilir.

Kamera yükseltmesinin ötesinde, söylentiler iPhone 16 serisinin tasarımında büyük değişiklikler olabileceğini işaret ediyor. Kamera düzeni dikey bir yönelime kayabilir ve standart iPhone 16 ve Plus modelleri önceki sadece Pro modellerde bulunan “Action button”ı miras alabilir. Fiziksel düğmeler, daha sorunsuz bir kullanıcı deneyimi için haptik geri bildirim sağlayan dokunmatik alternatiflerle değiştirilebilir.

Temel modeller muhtemelen A18 çiplerle gelirken, Pro modellerde A18 Pro çipler olma olasılığı var. Yazılım tarafında ise iPhone 16 serisi yeni duyurulan yapay zeka destekli iOS 18 ile çalışacak.