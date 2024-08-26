Ana Sayfa » Akıllı Telefon iPhone 16 Serisi Çıkış Tarihi Açıklandı: Büyük Apple Etkinliği 9 Eylül’de! Akıllı Telefon iPhone 16 Serisi Çıkış Tarihi Açıklandı: Büyük Apple Etkinliği 9 Eylül’de! Emine Emre 2 Görüntüleme

Bir yıldır heyecanla beklenen iPhone 16 serisi çıkış tarihi sonunda açıklandı; büyük Apple etkinliği 9 Eylül’de gerçekleşecek. Söz konusu etkinliğin Eylül ayında ve hatta 10 Eylül’de yapılacağı tahmin ediliyordu ancak Apple tarihi 9 Eylül olarak deklare etti. Etkinlikte uzun zamandır beklenen iPhone 16 serisi ile birlikte Apple’ın yeni cihazları da lanse edilecek. Peki hangi Apple cihazlarının tanıtımı gerçekleşecek, bakalım…

iPhone 16 Serisi Çıkış Tarihi Açıklandı: Büyük Apple Etkinliği 9 Eylül’de!

iPhone 16 tanıtım tarihi sonunda resmi olarak duyuruldu. Glowtime adı altında gerçekleşecek olan büyük Apple etkinliği Apple Park’ta bulunan Steve Jobs Tiyatrosu’nda yapılacak. Etkinlikte pek çok Apple ürününün görücüye çıkası bekleniyor ancak bunların en çok merak edileni elbette iPhone 16 serisi.

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iPhone 16 serisinin şimdiye dek pek çok özelliği sızdırıldı. Bununla birlikte bu etkinlikte tüm özellikler resmi olarak lanse edilecek. Daha önce ortaya çıkan haberlere göre iPhone 16 Pro ve Pro Max modellerinin seleflerinden daha büyük ekranlarla geleceği ve bununla birlikte daha kolay fotoğraf çekilebilmesi için telefona eklenen bir butonun tanıtılması bekleniyor. Söz konusu buton ile muhteşem manzara fotoğraflarının çekilebileceği söyleniyor.

iPhone 15 Pro modellerinde bulunan Action Button özelliğinin 16 Pro modelinde de yer alması bekleniyor. Bu arada şunu da hatırlatalım ki iPhone 15 Pro ve Pro Max amiral gemisi modellerinin 16 Pro ve 16 Pro Max modelleri piyasaya çıktıktan sonra üretiminin durdurulması bekleniyor. iPhone 16 serisi ile alakalı bir diğer önemli nokta ise Apple Intelligence yapay zeka teknolojisini destekleyecek olması. Apple’ın AI paketi olarak bilinen Apple Intelligence, hatırlanacağı üzere 2024’ün başında tanıtılmıştı.

Glowtime Etkinliğinde Tanıtılacak Apple Cihazları

9 Eylül’de gerçekleşecek olan Apple etkinliğinde iPhone 16 serisinin yanı sıra farklı Apple cihazlarının da tanıtılacağını yukarda söylemiştik. Bu kapsamda etkinlikte Apple Watch Series 10 akıllı saat modelinin de lanse edilmesi bekleniyor. Daha önceki sızıntılara göre Watch Series 10, daha büyük ekran ve yeni bir çip ile kullanıcıya sunulacak.

İki farklı model ile gelecek olan AirPods 4’ün de söz konusu etkinlikte kullanıcıya sunulması bekleniyor. Apple’ın söz konusu etkinliğinin akabinde bazı işletim sistemi güncellemelerinin yayınlanması bekleniyor. Bu kapsamda watchOS 11, macOS Sequoia, iPadOS 18 ve iOS 18 güncellemeleri yayınlanabilir. Yeni cihazları ve güncellemeleri ile Apple kullanıcılarına inovatif deneyim sunmayı vaat ediyor.