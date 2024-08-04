Ana Sayfa » Akıllı Telefon iPhone 16 Serisi Ne Zaman Çıkacak, İşte Yeni iPhone’ların Çıkış Tarihi! Akıllı Telefon iPhone 16 Serisi Ne Zaman Çıkacak, İşte Yeni iPhone’ların Çıkış Tarihi! Emine Emre 4 Görüntüleme

iPhone 15 serisi piyasaya çıktığından beri iPhone 16 modelleri konuşuluyor. Yeni iPhone serisine dair pek çok özellik ortaya çıktı ve bunları siz Cepkolik okurlarıyla daha evvel paylaşmıştık. Apple iPhone yeni modellerini genellikle Eylül ayında tanıtıyor. Eylül’e yaklaştıkça da heyecan beklenmekte olan iPhone 16 serisi ne zaman çıkacak sorusu gündemden düşmüyor. İşte yeni iPhone’ların çıkış tarihi…

iPhone 16 Serisi Ne Zaman Çıkacak, İşte Yeni iPhone’ların Çıkış Tarihi!

Apple’ın iPhone modellerini tanıtım etkinliği genellikle Eylül ayında gerçekleşiyor; nitekim bu yıl da öyle olacak. iPhone 16 ve iPhone 16 Pro modelinin tanıtım tarihi belli oldu. iPhone 15 modelleri geçtiğimiz yıl 12 Eylül’de gerçekleştirilen Apple lansmanında tanıtılmıştı. Markaya yakın kaynaklardan gelen bilgilere göre bu yıl iPhone 16 modellerinin tanıtılacağı etkinlik 10 Eylül salı günü gerçekleşecek.

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10 Eylül 2024 tarihinde iPhone 16 ve 16 pro modelleri tanıtılması bekleniyor. Modellerin çıkış tarihinin ise 20 Eylül olması beklenmekte. Geçtiğimiz yıl iPhone 15 modelleri ön sipariş dönemi 20 Eylül’de mağazalarda satışı ise 29 Eylül’de başlamıştı. Bu tarihlere bakılırsa iPhone 16’ların biraz daha erken piyasaya sürüleceği söylenebilir. Peki yeni iPhone serisinde beklenen özellikler neler, bakalım…

iPhone 16 Serisi Ortaya Çıkan Özellikleri

Apple yeni seride hem tasarım hem de teknik özellikler bakımından yeniliklerle geliyor. Ortaya çıkan sızıntılara göre 16 serisinin ekran boyutları seleflerine göre daha büyük olacak. 16 ve 16 Pro cihazlarında yeni Eylem düğmesi görebiliriz; sessize alma düğmesi artık tarihe karışabilir. iPhone 16 modeli hakkında söylenenlere göre ekran çerçevesi daha ince olabilir. Bununla birlikte cihazın 6,1 inç büyüklüğünde, 60 Hz tazeleme hızı sunan ve FHD+ çözünürlüklü OLED panel ile geleceği söylenmekte.

iPhone 16 serisinde yer alan tüm modellerin (iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro ve 16 Pro Max) Apple A18 işlemcisi ile geleceği söylenmekte. Bu kapsamda 16 serisinin Pro modelleri A18 Pro işlemci ile gelebilir. Kısa bir zaman önce cihazlarda kullanılacak olan bataryalar hakkında da sızıntılar ortaya çıktı. Bu sızıntılara göre de iPhone 16 Pro’da 3.577 mAh kapasitesinde bir pil ve 16 Pro Max’da ise 4.676 mAh kapasitesinde bir batarya bulunacağı söylenmekte.