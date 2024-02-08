iPhone 16 Serisinin Pil Özellikleri Açıklandı!

iPhone 16 hakkında daha fazla detay ortaya çıkmaya devam ediyor. Son haberlere göre serinin dört modeli olmaya devam edecek anca modellerdeki pil tasarımı ve kapasitesinde önemli değişiklikler olacak.

Sızan bilgiler, iPhone 16 serisinin bazı modellerde iPhone 13 serisinde tanıtılan L şeklindeki pil tasarımından vazgeçebileceğini öne sürüyor. Bu değişikliğin kesin nedeni belirsizliğini korusa da, dahili düzen ayarlamalarına işaret ediyor olabilir veya belki de daha fazla alan gerektiren yeni özelliklerin önünü açabilir.

Ancak korkmayın, uzman kullanıcılar! Raporlar pil kapasitelerinde önemli artışlara işaret ediyor. Standart iPhone 16’nın 3.561 mAh bataryaya geçeceği, iPhone 16 Plus’ın ise 4.006 mAh gibi oldukça büyük bir bataryaya sahip olabileceği söyleniyor. Amiral gemisi modeli iPhone 16 Pro Max, ortalama kullanıcılar için potansiyel olarak birkaç günlük kullanım sunan devasa bir 4.676mAh bataryaya sahip olabilir. Merakla beklenen ve en çok aranan model olması beklenen iPhone 16 Pro ile ilgili detaylar henüz ortaya çıkmadı.

Bildirilen bu rakamlar, mevcut nesle kıyasla umut verici bir gelişmeyi temsil ediyor. Temel iPhone 15 şu anda 3.279mAh bataryaya sahipken Pro Max 4.352mAh bataryaya sahip. Doğruysa, bu artışlar ekran süresinde ve genel kullanıcı deneyiminde gözle görülür kazanımlara dönüşebilir.

Ancak bunların hâlâ sızıntı olduğunu ve resmi lansmandan önce bazı şeylerin değişebileceğini unutmamak çok önemli. Apple, L şeklindeki tasarıma sadık kalmayı, bildirilen kapasiteleri değiştirmeyi veya pille ilgili diğer yeniliklerle bizi şaşırtmayı seçebilir.

Önceki sızıntılara göre iPhone 16 serisinin, iPhone 11 Pro ile başlayan tasarım trendinden ayrılarak önemli bir yeniden tasarımdan geçmesi bekleniyor. Bu yeniden tasarım, arka kamera kurulumu için çapraz kamera merceklerinden dikey kamera merceklerine geçiş gibi önemli değişiklikleri içerecek.

Pro Max varyantının boyutunda önemli bir artış beklenmiyor. Yeni modeller, kapasitif dokunmatik düğmeleri içerebilecek yeni bir düğme düzeni de dahil olmak üzere iPhone X ve iPhone 11’i anımsatan bir kamera kurulumuna geri dönecek. Ayrıntılar az olsa da iPhone 16 Pro’nun periskop kameraya sahip olabileceği yönünde spekülasyonlar var.