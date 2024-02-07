iPhone 16 Serisinin Prototipi Gün Yüzüne Çıktı!

Yaklaşan Apple iPhone 16 serisine dair yeni detaylar gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. Örneğin, şu ana kadar iPhone 16‘nın deklanşörünün DSLR benzeri işlevselliği olabileceği ortaya çıktı; ayrıca işlemci ve kamera hakkında bazı detaylar da duymuştul. Şimdi, ortaya çıkan bir prototip, iPhone 16’nın tamamen yeni bir tasarıma sahip olacağını gösteriyor ve bu tasarım değişikliği, beş yıl önce iPhone 11 Pro ile başlayan bir dönemin sonunu işaret ediyor. İşte detaylar…

iPhone’ların tasarımı kuşkusuz Apple’ın en çok eleştirilen yönlerinden biridir. Şirket genellikle önemli değişikliklerden kaçınır ve birkaç yıl boyunca benzer bir tasarım diline sadık kalır; bu da önemli performans iyileştirmelerine rağmen tüketicilerin “aynı telefon” şeklinde yorum yapmalarına neden olur.

Son gelen bilgilere göre, Apple’ın bu yıl iPhone 16 ile benzer tepkiler alabileceği ve tasarım açısından hayal kırıklığı yaratabileceği öne sürülüyor. Ancak gelecek modellerin arka kameralar için yeni bir tasarıma sahip olacağı ve arka taraftaki iki çapraz lensin yerini iki dikey kamera lensinin alacağı anlaşılıyor.

İddia edilen iPhone 16 prototipine ait bir görsel Twitter’da paylaşıldı. Yaygın inanışın aksine, iPhone 16 prototipi için büyük tasarım değişiklikleri bekleniyor. Örneğin, son iddialar iPhone 16 Pro’nun boyutunun artacağını öne sürüyordu ancak görünen o ki Pro Max modelinde herhangi bir boyut artışı olmayabilir. Kesin ölçüler mevcut olmasa da, küçük bir artış olabileceğine dair işaretler var.

Ancak en önemli değişiklik şüphesiz iPhone 16 ve iPhone 16 Plus modellerinde yaşanacak. Apple, bu yıl sağ üst köşede yer alan çapraz hizalanmış kamera tasarımından vazgeçecek. Bunun yerine, iPhone X ve iPhone 11’den aşina olduğumuz kamera düzenine geri dönülecek. Bu, birçok kullanıcı için pek bir değişiklik olmasa da tasarım konusunda yüksek beklentilere sahip olanları hayal kırıklığına uğratacak.

Ancak her yıl piyasaya sürülen, ön tarafı tamamen ekranla kaplı bir telefonda ciddi bir tasarım değişikliği yapmanın çok da mümkün olmadığını kabul etmek gerekiyor. iPhone 16 ve iPhone 16 Pro Max, kamera açısından benzer bir görünüme sahip olacak. Ancak yeni düğme düzeni sayesinde tasarım açısından da yenilenecekler.