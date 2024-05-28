Dünya çapında en çok tercih edilen telefonlardan olan iPhone, bir seriyi piyasaya sunduktan sonra hemen diğer seri hakkında sorular ve sızıntılar ortaya çıkmaya başlıyor. iPhone 15 serisinin çıkmasından kısa bir süre sonra iPhone 16 hakkındaki iddiaların ortaya atılması gibi. Şimdi de merakla tanıtılması beklenen iPhone 16’dan yeni haberler var; Pro modeller daha uzun olacak. İşte detaylar…

iPhone 16’dan Yeni Haberler Var: Pro Modeller Daha Uzun Olacak!

Apple 2024 Eylül ayında bir etkinlik düzenleyerek kulaklık, telefon, tablet gibi yeni cihazlarının tanıtımını yapacak. Bu ekinlik kapsamında iPhone 16 serisinin de tanıtımına şahitlik edeceğiz. Merakla beklenen iPhone 16 hakkında şimdiye dek pek çok sızıntı ortaya çıktı. Şimdi ise yeni bir söylenti gündeme düştü.

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iPhone’larda genellikle bir seri çıktığı andan itibaren bir sonraki seri hakkında haberler çıkmaya başlamakta. Tarih olarak erken aşamadaki sızıntılar her ne kadar gerçek olmasa da tanıtım tarihi yaklaştıkça ortaya çıkan haberlerin doğruluk oranı yükseliyor. Çünkü Apple yan ürünler için (örneğin kılıf, kırılmaz cam, vb gibi) iş birliği içerisinde olduğu tedarikçilere yeni iPhone serisinin bazı özelliklerini aktarmak zorunda kalıyor. Böylelikle de serinin özellikleri yavaş yavaş ortaya çıkıyor.

iPhone 16 Pro Modellerinin Boyu Uzayacak

Bu kapsamda iPhone 16 serisinin yeni bir ekran, yeni ve daha güçlü bir işlemci, farklı renk opsiyonları, daha büyük bir pil gibi özellikleri kaynağı kuvvetli sızıntılar şeklinde ortaya çıkmıştı. Nitekim son gelinen noktada bu sızıntılara kesin gözüyle bakılıyor diyebiliriz.

Bunların yanı sıra ortaya yeni çıkan bir sızıntı var ki o da serideki Pro modellerin boyunun uzayacak olması. Bu da düz modeller ile Pro modeller arasındaki farkların arttığını göstermekte. Nitekim daha önceki sızıntılarda Pro’larda 2 yeni kameranın da olacağından bahsedilmişti. Bu kapsamda iPhone 16 6,1 inç büyüklüğünde bir ekranla gelirken iPhone 16 Plus 6,7 inç büyüklüğünde bir ekranla piyasaya çıkacak. iPhone 16 Pro’da 6.3 inç ekran bulunurken 16 Pro Max’da ise 6.9 inç ekranla gelecek. Yani Pro modellerinde 0.2 inç’lik bir büyüme söz konusu diyebiriz.