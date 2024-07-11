Ana Sayfa » Akıllı Telefon iPhone 17 Pro Max Kamera Özellikleri Belli Olmaya Başladı Akıllı Telefon iPhone 17 Pro Max Kamera Özellikleri Belli Olmaya Başladı Emine Emre 1 Görüntüleme

Apple, heyecanla beklenen iPhone 16 serisini önümüzdeki Eylül ayında piyasaya sunacak. iPhone 16 serisi daha tanıtılmamış olsa da sızıntılarla pek çok özelliği medyaya yansıtıldı. Bunun yanı sıra şimdi de iPhone 17 modelleri hakkında yeni duyumlar geliyor. Bu kapsamda iPhone 17 Pro Max kamera özellikleri belli olmaya başladı diyebiliriz. İşte ayrıntılar…

iPhone 17 Pro Max Kamera Özellikleri Belli Olmaya Başladı

2024’ün Eylül ayında tanıtılması beklenen iPhone 16 ve 16 Pro modeli daha gelmeden iPhone 17 özellikleri konuşulmaya başlandı. Bu kapsamda ilk söylenti Plus modelinin son bulacağına yönelik olan iddia idi. Bunun yanı sıra şimdi de iPhone 17 Pro Max kamera özellikleri ile ilgili söylemler ortaya çıktı.

En güncel akıllı telefon haberleri için buraya göz atabilirsiniz.

Apple analisti Ming – Chi Kuo sosyal medya X üzerinden yaptığı bir paylaşım ile iPhone 17 Pro Max modelinin 48 Megapiksel tetraprism kamera ile geleceğini iddia etti. Gelen duyumlara göre iPhone 17 serisi 2025 yılının Eylül ayında tanıtılması bekleniyor ve 17 pro Max modeli kamera konusunda büyük iyileştirmelere sahip olacak.

Tetraprism kamera ilk olarak iPhone 15 Pro Max modelinde kullanıldı. Gelen duyumlara göre kısa zaman içerisinde tanıtılacağı söylenen iPhone 16 Pro modelinde 5x Tetraprism kamera bulunacak. Kuo’nun aktardığı bilgilere göre iPhone 16 Pro ile 16 Pro Max cihazlarında 1/3.1 inç büyüklüğünde 12 Megapiksel periskop zoom kamera kullanılacak.

Apple Plastik Prizma Lens Kullanmayacak

Bunların yanı sıra Kuo, önümüzdeki yıl tanıtılması beklenen 17 Pro Max modelinde ise 1/2.6 inç büyüklüğünde 48 Megapiksel tetraprism sensör yer alacak. Buradan anlaşılacağı üzere kamerada yüzde 20’ye yakın bir büyüme söz konusu. Bu artış da hem cihazla çekilen fotoğrafın kalitesini artıracak hem de zoom miktarını yükseltecek.

Ming – Chi Kuo’nun aktardığı bilgilere göre, markanın en büyük prizma lens tedarikçisi Crystal – Optech, ilerleyen süreçte büyük kar artışı amaçlıyor. Bu bilgilerin yanı sıra Kuo, Apple’ın maliyet azaltma eğilimi ile plastik prizma lens kullanmaya geçeceği iddialarını yalanladı. Marka en az birkaç yıl boyunca daha cam prizma lens kullanmayı sürdürecek.

Şu anda medyaya yansıyan bilgilere göre iPhone 17 Pro Max kamerasına ilişkin söylemler mevcut. Yani Apple, yükseltilmiş periskop zoom lensini başka bir modelde kullanacak mı henüz bilinmiyor. iPhone 17 Pro Max kamerası bahsedilen özelliklerle gelirse, 2026 yılında piyasaya çıkacak olan iPhone 18 Pro’nun da bahse konu nitelikleri taşıyabileceği söylenmekte.