Ana Sayfa » Akıllı Telefon iPhone 17 Pro ve Pro Max Detayları Belli Olmaya Devam Ediyor! Akıllı Telefon iPhone 17 Pro ve Pro Max Detayları Belli Olmaya Devam Ediyor! Emine Emre 6 Görüntüleme

Akıllı telefon piyasasını domine eden Apple, 2025 yılında iPhone 17 serisini piyasaya çıkaracak. Seride yer alacak modeller hakkında şimdiye dek pek çok sızıntı ortaya çıktı. Bu kapsamda serinin iki üst modeli iPhone 17 Pro ve Pro Max detayları da belli olmaya devam ediyor. Söz konusu iki model hakkında bilinen önemli özellikleri içeriğimizde derledik. İşte detaylar…

iPhone 17 Pro ve Pro Max Detayları Belli Olmaya Devam Ediyor!

Apple, iPhone 16 serisini geçtiğimiz Eylül ayında lanse etmişti. 2025 yılında ise marka bilindiği üzere iPhone 17 serisini piyasaya sürecek. iPhone 16 serisinde selef modellere göre önemli bir değişiklik olmaması kullanıcı tarafından eleştirilmişti. Apple, 17 serisinde önemli farklı özelliklerle gelmeyi planlıyor. Bu kapsamda uzun zamandır iPhone’larda görülmeyen tasarım farklılıklarının yeni modellerde olması planlanıyor.

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Daha önce ortaya çıkan sızıntılarda iPhone 17 Plus modeli yerini iPhone 17 Air’in geleceği konuşulmakta idi. Ancak esas değişim Pro modellerle kullanıcılara sunulacak gibi görünüyor. Şimdiye dek Pro modellerin birtakım nitelikleri ortaya çıktı ve içeriğimizde 17 Pro ve Pro Max özelliklerini derledik. İşte modeller hakkında bilinen önemli detaylar…

iPhone 17 Pro ve Pro Max modellerinde selef modellerden farklı olarak alüminyum materyalden üretilmiş çerçeve kullanılacağı söylenmekte. Hali hazırda üst segment 15 Pro ve 16 Pro modellerde titanyum çerçeve kullanılmış idi. Titanyumdan alüminyum malzemeye geçilmesinin amacı ise hem daha hafif hem de daha kullanışlı, ergonomik bir tasarım sunmak. Telefonların arka plaklarının ise cam ile alüminyum malzeme karışımı olması beklenmekte.

A19 Pro İşlemci, 12 GB RAM!

Çerçevenin dışında bir diğer önemli değişim ise kamera modülünde gerçekleştirilecek. Bu kapsamda yeni Pro modellerde daha büyük bir dikdörtgen çıkıntısı beklenmekte. Bunun yanı sıra yeni Pro’larda 48 MP çözünürlüğe sahip telefoto lensin yer alacağı söyleniyor. Hali hazırda piyasada bulunan iPhone 16 pro modellerinde telefoto sensör 12 MP çözünürlüklü. Selfie kamerası ise iPhone 17 modellerin tamamında 24 MP’lik sensörün yer alacağı söylenmekte.

İşlemci kısmına baktığımızda ise 17 pro modellerinde Apple A19 Pro yonga setinin bulunması bekleniyor. Bahse konu çip seti hem verimlilik hem de performans bakımından üst düzey iyileştirmeler sunacak. Yeni Pro modellerin RAM kapasitesinin de artırılarak 12 GB’a çıkarılacağı belirtilmekte.

Yeniliklerin bir diğeri ise Dynamic Island kısmında. iPhone 17 Pro ve Pro Max modellerinde Dinamik Ada’nın daha küçük olacağı söylenmekte. Bağlantı kısmında ise Apple imzalı Wi-Fi 7’nin yer alması beklenmekte. 2025 yılında kullanıcıya sunulacak yeni Pro modellerin bahse konu yeniliklerle gelmesi bekleniyor. Ancak elbette bunlar marka tarafından açıklanmış değil, yalnızca sızıntılarda yer alan bilgiler ve resmiyet kazanması için de biraz daha zamana ihtiyaç var diyebiliriz.