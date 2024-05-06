Ana Sayfa » Akıllı Telefon iPhone 17 Serisi Detayları Ortaya Çıkıyor, Seride iPhone 17 Slim Modeli Olabilir Akıllı Telefon iPhone 17 Serisi Detayları Ortaya Çıkıyor, Seride iPhone 17 Slim Modeli Olabilir Emine Emre 2 Görüntüleme

iPhone 16 serisi 2024 yılı Eylül ayında tanıtılacak. Aslında daha iPhone 17 serisinin çıkmasına oldukça uzun bir zaman var ancak haberler şimdiden gelmeye başladı. iPhone 16’dan sonraki 17 modellerine neredeyse iki yıl varken iPhone 17 serisi detayları ortaya çıkmaya başladı. Buna göre seride iPhone 17 Slim modeli olabilir. Söz konusu slim modelinin diğer cihazlardan daha küçük bir Dinamik Ada’ya sahip olacağı söylenmekte. İşte iPhone 17 modelleri hakkında medyaya düşen sızıntılar…

iPhone 17 Serisi Detayları Ortaya Çıkıyor, Seride iPhone 17 Slim Modeli Olabilir

Ortaya çıkan yeni iddialara göre iPhone 17 serisi birtakım farklılıklarla gelebilir. Bu kapsamda seriye Plus modelinin yerine Slim modeli ekleneceği söylenmekte. Bahse konu serinin en büyük sürprizi de sanıyoruz ki bu slim modeli olacak. 2025 yılının sonlarına doğru tanıtılması planlanan seride dikkatleri çeken bir başka husus ise telefonların tasarımları olacak.

En güncel akıllı telefon haberleri için buraya göz atabilirsiniz.

Yeni ve daha şık tasarımlarla gelecek olan 17 serisinin ön kameraları da daha gelişmiş bir şekilde gelecek. Büyük farklılıklarla gelecek olan iPhone 17 serisinde daha küçük Dinamik Ada bulunacak. Bunların yanı sıra Apple, 17 serisinde model adlarında da değişiklik yapabilir. Bu kapsamda yukarıda da belirttiğimiz gibi slim modeli plus modelinin yerine konuşlandırılmış durumda.

iPhone 17 serisinde tasarım bakımından da farklıklar göreceğiz. Bu kapsamda titanyum alaşımdan ziyade alüminyum tasarım yoğunlukta olacak. Söylenenlere göre iPhone 17, iPhone 17 Slim, ve iPhone 17 Pro alüminyum tasarımla, iPhone 17 Pro Max ise titanyum tasarımla gelebilir. Bunların dışında marka; Face ID sensörünü küçültmek amacı ile iPhone 17 Pro Max modelinde metalens teknolojisinden faydalanabilir.

iPhone 17 Modelleri Hangi İşlemcilerle Gelecek?

iPhone 17 serisi özellikleri hakkında ortaya çıkan bilgiler arasında cihazların ekran boyutları da yer alıyor. Bu bağlamda iPhone 17 modeli 6,1 inç ekran büyüklüğü ile gelirken 17 Slim 6,6 inç, 17 Pro 6,3 inç ve 17 Pro Max ise 6,9 inç büyüklüğünde bir ekrana sahip olacak gibi görünüyor.

Serinin diğer iPhone serilerinden daha geliştirilmiş bir selfie kamerasına sahip olacağı ve 24 MP çözünürlüklü ön kamera barındırması beklenmekte. Cihazların işlemci ve bellek kısımları ile ilgili ortaya çıkan detaylara bakacak olursak da iPhone 17, iPhone 17 Slim modellerinin A18 yahut A19 yonga setleri ve 8 GB’lık RAM ile gelmesi bekleniyor. iPhone 17 Pro ve iPhone 17 Pro Max modellerinde ise A19 Pro işlemcisinin kullanılması ve RAM büyüklüğünün ise 12 GB olması beklenmekte.