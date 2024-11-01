Ana Sayfa » Akıllı Telefon iPhone 17 ve Pro Modelinin Özellikleri Belli Olmaya Devam Ediyor Akıllı Telefon iPhone 17 ve Pro Modelinin Özellikleri Belli Olmaya Devam Ediyor Emine Emre 1 Görüntüleme

Kısa bir zaman önce Apple iPhone 16 serisini tanıttı. Her yıl olduğu gibi yeni seri çıkar çıkmaz bir sonraki iPhone serisine ilişkin sızıntılar da ortaya çıkmaya başladı. Bu kapsamda iPhone 17 serisi hakkında daha evvel bazı detayları sizlerle paylaşmıştık. Şimdi ise yeni duyumlar söz konusu ve iPhone 17 ve Pro modelinin özellikleri belli olmaya devam ediyor. İşte ayrıntılar…

iPhone 17 ve Pro Modelinin Özellikleri Belli Olmaya Devam Ediyor

Apple geçtiğimiz Eylül ayında iPhone 16 serisini tanıtmış ve akabinde piyasaya sürdü. Satış rekorları kıran iPhone 16 serisinin tanıtılmasıyla halef seri olacak iPhone 17’nin de özellikleri sızdırılmaya başlamıştı. İPhone 16 serisi selef modeline göre ufak farklılıklarla gelse de iPhone 17 serisinde köklü değişimler bekleniyor. Bu kapsamda iPhone 17 ve 17 Pro modelinin özelliklerinden bazıları sızdırıldı. Söylenene göre bu modeller Apple’ın yeni işlemcileri ile gelecekler.

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Henüz Apple bir açıklama yapmasa da, marka 5G modem ve Wi-Fi 7 çipleri üzerinde çalışmakta. İki farklı çip üretmekte olan Apple bunlardan birini iPhone 17 serisinden en az bir modelde kullanacak. Apple analistlerinden olan Ming – Chi Kuo, minimum bir iPhone 17 modelinin yeni geliştirilen Apple Wi-Fi 7 yongasından besleneceğini duyurdu.

Apple’ın bu yeni çipleri 2025 yılının ilk altı aylık dönemi geçtikten sonra Apple cihazlarında kullanılmaya başlanacak. Hatırlatmak gerekirse daha evvel 5G, Bluetooth, Wi-Fi ve GPS’in hepsinin birlikte yer aldığı tek bir çipin geliştirildiği bilgisi ortaya atılmıştı. Yeni çıkan haberle, bu bilginin geçersiz olduğu kanıtlanıyor denilebilir.

Apple 5G Modem ve Wi-Fi 7 Çipi Geliyor

Ming – Chi Kuo’nun aktardığı bilgiler yalnızca bunlarla sınırlı değil. Kuo, 2025’in Mart ayında çıkacak olan iPhone SE 4’ün, Apple’ın 5G modemi ile geleceğini ancak Wi-Fi kısmında Broadcom kullanılacağını belirtti. Bilindiği üzere hali hazırda iPhone 16 modelleri Wi-Fi 7 desteğini Broadcom çipinden alıyor. iPhone SE 4’te de yine Wi-Fi kısmında Broadcom çipi yer alacak.

Apple’ın bu yeni çipleri ile iPhone 17 modellerine ilişkin ortaya çıkan bilgiler henüz resmiyet kazanmış değil. Sızıntılar, güvenilir bir kaynak olan Kuo’dan geldiği için doru olma olasılığı son derece yüksek. Bundan bağımsız olarak da Apple, bağlantı teknolojileri alanında da kendi bağımsızlığını ilan etmek için çalışmalarını sürdürüyor. Hem bu çipler hem de iPhone 17 modelleri hakkında ortaya çıkan bilgileri siz Cepkolik okurları ile paylaşmaya devam edeceğiz.