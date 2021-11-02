iPhone Cihazları Trafik Kazalarında Acil Servisi Arayacak

Gelecek yıldan itibaren iPhone kullanıcıları, olası bir trafik kazası geçirmeleri durumunda cihazları otomatik olarak acil servisi arayacak. Apple tarafından gelecek yıl içerisinde büyük bir güncelleme gelecek. Apple, telefon ve akıllı saatleri için “çarpma algılama” sensörü tasarlamayı planlıyor. Tasarladığı bu sensör gelecek yıldan itibaren kullanmaya başlanacak gibi duruyor.

Çarpışma algılama sensörü, örneğin yerçekiminde ani bir yükselmeyi veya çarpma üzerindeki “g” kuvvetlerini ölçerek araba kazalarını meydana geldikleri anda algılamak için ivme ölçer de dahil olmak üzere Apple cihazlarında yerleşik sensörlerden gelen verileri kullanır.

Apple, birkaç yıl önce akıllı saatinde, kullanıcıların sert bir düşüş yaşadığını algılayan ve iyi olup olmadıklarını soran bir bildirime yanıt vermezlerse acil servisi otomatik olarak arayan, bir düşme algılama özelliği sunmuştu.

Apple, bu yıl iPhone işletim sisteminin en yeni sürümüne, kullanıcıların yürüme kararlılığını değerlendiren bir özellik ekledi. Apple’ın yürüme kararlılığı özelliği; egzersiz yaparken ve en çok ihtiyacımız olduğu anda formda kalmamıza yardımcı olabilecek sayısız öneri sunuyor, Apple Sağlık ile sadece fiziksel durumumuzu hatırlatmakla kalmıyor, bir dizi ücretsiz olarak iyileştirmemize yardımcı oluyor.

Günlük olarak nasıl hareket ettiğimize ilişkin öneriler ve analizleri kullanıcılara sunuyor. Benzer şekilde, yürüme kararlılığı hareketlerinizin verilerini, özellikle nasıl yaptığımızı analiz ederek Apple kullanıcılara yardımcı oluyor. Ancak bazı kullanıcılara göre iPhone cihazlarına gelecek trafik kazası bildiren güncellemenin süresi uzayabilir.

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Apple‘ın ürünleri şimdiden 10 milyondan fazla şüpheli araç çarpması tespit etti ve bunların 50.000‘den fazlasında Apple cihazları acil servisi aradı. Acil servisin doğru bir karar vermesi için Apple’ın çarpma algılama sensörünün daha çok gelişmesi gerekiyor.

Ayrıca Google, 2019’da Pixel akıllı telefonuna böyle bir özellik ekledi. Bu cihaz, otomatik trafik kazası tespiti sağlıyordu. Google’ın bu telefonu konumu acil servisle paylaşarak acil servis ekiplerinin olay alanına gitmesini sağlıyordu.